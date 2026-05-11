Tập đoàn Hoa Sen lên tiếng về việc Australia điều tra chống bán phá giá thép mạ kẽm

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, ngày 30-4 vừa qua, Ủy ban chống bán phá giá thuộc Bộ Công nghiệp, Khoa học và Tài nguyên Australia đã thông báo mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ kẽm nhập khẩu từ Việt Nam.

Hai doanh nghiệp Việt Nam bị điều tra gồm Tập đoàn Hoa Sen và Công ty CP Thép Nam Kim. Vụ việc được tiến hành theo đơn đề nghị của Công ty thép BlueScope – doanh nghiệp sản xuất thép của Australia.

Nhằm bảo đảm quyền lợi tốt nhất, Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan cần nỗ lực hợp tác đầy đủ với phía Australia trong suốt tiến trình vụ việc.

Liên quan đến một số thông tin trên truyền thông về việc sản phẩm bị điều tra chống bán phá giá tại Australia với mức biên độ lên tới 56,21%, tối 11-5, Tập đoàn Hoa Sen cho biết đây chỉ là mức cáo buộc ban đầu do bên yêu cầu điều tra đưa ra trong đơn kiện, không phải kết luận sơ bộ hay kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra Australia.

Hiện vụ việc mới ở giai đoạn khởi xướng. Các doanh nghiệp liên quan đang chuẩn bị hồ sơ, đồng thời trả lời bản câu hỏi điều tra theo yêu cầu từ phía Australia.

Một lô thép mạ kẽm của Tập đoàn Hoa Sen trong đợt xuất khẩu đi châu Âu trong thời gian gần đây

Theo lộ trình dự kiến, cơ quan điều tra Australia sẽ công bố các thông tin trọng yếu chậm nhất vào ngày 18-8-2026 và ban hành kết luận cuối cùng trước ngày 2-10-2026, trừ trường hợp được gia hạn thêm trong quá trình điều tra.

Phía Tập đoàn Hoa Sen cũng dẫn lại vụ điều tra chống bán phá giá tôn thép mạ kẽm tại Australia năm 2015. Khi đó, phía nguyên đơn từng đưa ra mức cáo buộc biên độ bán phá giá đối với Việt Nam lên tới 16,26%. Tuy nhiên, sau quá trình xem xét hồ sơ và thẩm tra số liệu thực tế, Tập đoàn Hoa Sen được áp mức thuế chống bán phá giá 0%. Theo Tập đoàn Hoa Sen, kết quả này cho thấy cáo buộc ban đầu không phản ánh kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.

ĐỨC TRUNG

