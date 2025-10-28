Công nhân và công đoàn đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với Dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Quang cảnh hội nghị ngày 28-10 tại Hà Nội

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, là diễn đàn chính trị để phát huy trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, thể hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với công tác xây dựng Đảng.



Ông Ngọ Duy Hiểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất, trong đó có các vấn đề liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động, vai trò của công nhân, đặc biệt là các vấn đề trực tiếp ảnh hưởng đến công nhân và điều kiện sống, việc làm trong bối cảnh mới. Qua đó thể hiện rõ thêm vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện, Đại tá, PGS-TS Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, trong dự thảo các văn kiện trình đại hội, vấn đề “giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng” không được đề cập. Vì vậy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nên đưa nội dung này vào dự thảo văn kiện để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị

Trình bày cơ sở của đề xuất trên, PGS-TS Bùi Đình Bôn cho rằng, bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản là vấn đề cơ bản, bao trùm và xuyên suốt toàn bộ hoạt động. Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta luôn luôn quan tâm đến việc giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng đã đề ra các chủ trương, giải pháp để giữ vững và tăng cường bản chất ấy, xem đó là yêu cầu sống còn của Đảng.

Nhờ đó, Đảng đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, làm tốt sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng và không ngừng nâng cao bản chất ấy là bài học kinh nghiệm lớn nhất, cơ bản nhất về công tác xây dựng Đảng của Đảng ta, đã được Đảng tổng kết và khẳng định.

Ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, thông tin tại hội nghị, trong các hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hầu hết các ý kiến trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức Thủ đô đều nhất trí rằng, nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội đã đề cập đến những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước. Đồng thời, đánh giá cao quá trình chuẩn bị dự thảo các văn kiện của Trung ương một cách nghiêm túc, công phu, bài bản, có tính thực tiễn, có nhiều điểm mới, thể hiện đầu tư trí tuệ trong quá trình chuẩn bị văn kiện.

Đại diện các cấp công đoàn đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện

Ông Nguyễn Huy Khánh nhận xét nội dung, bố cục của các văn kiện đã thể hiện được tính Đảng, tính khoa học, chặt chẽ, rõ ràng, nêu bật được những thành tựu đạt được của đất nước trong 5 năm qua, những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử 40 năm đổi mới. Dự thảo các văn kiện cũng đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những hạn chế, tồn tại nhiều mặt trong đời sống xã hội.

GS-TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về dân chủ và pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, dự thảo các văn kiện đã nêu ra yêu cầu tiếp tục đổi mới tư duy phát triển, vượt ra khỏi những tư duy cũ (đã lạc hậu, không còn phù hợp trong điều kiện mới), chuyển từ quản lý mệnh lệnh sang tư duy kiến tạo phát triển, dựa trên các động lực mới như đột phá nghiên cứu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia.

Tin liên quan Đẩy mạnh tuyên truyền đợt cao điểm lấy ý kiến Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

PHÚC HẬU