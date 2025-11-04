3 yêu cầu mong muốn của Tổng Bí thư Tô Lâm khi góp ý vào các dự thảo Văn kiện

Chiều 4-11, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, thảo luận ở tổ về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đại biểu Quốc hội (ĐB) TP Hà Nội bày tỏ phấn khởi về sự đổi mới trong dự thảo các Văn kiện, cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân là một cuộc sinh hoạt chính trị sâu, rộng…

Thúc đẩy "trụ cột kinh tế sáng tạo"

ĐB Nguyễn Anh Trí đánh giá cao, khi trong báo cáo đã tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Góp ý cụ thể về những chính sách của Đảng, ĐB Nguyễn Anh Trí đề nghị cần được đưa vào Nghị quyết “bốn không” trong sách trắng quốc phòng Việt Nam (không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế). Đồng thời, cần đưa chỉ số hạnh phúc vào Nghị quyết như là một mục tiêu chủ yếu 5 năm tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tổ chiều 4-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhìn từ góc độ văn hóa, ĐB Bùi Hoài Sơn nhận định, nội dung về xây dựng và thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam là một trong những trụ cột quan trọng nhất của dự thảo lần này. Đây chính là "mã gene văn hóa" của dân tộc, là nền tảng tinh thần giúp củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao sức đề kháng xã hội, định hướng lối sống và hành vi con người Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa.

Qua nghiên cứu các dự thảo Văn kiện, ĐB Bùi Hoài Sơn nhận thấy có một điểm mới được thể hiện và mang tính chiến lược, đó là phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí, kinh tế di sản và dịch vụ văn hóa. Khi văn hóa không chỉ là "nền tảng tinh thần" mà còn trở thành động lực tăng trưởng, chúng ta sẽ có thêm một "trụ cột kinh tế sáng tạo" góp phần nâng tỷ trọng của công nghiệp văn hóa trong GDP, đồng thời nâng tầm hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

ĐB Bùi Hoài Sơn đề nghị Trung ương, trong chương trình hành động cần có chính sách đột phá về tài chính, tín dụng, bản quyền và đầu tư cho sáng tạo văn hóa, đặc biệt là chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp văn hóa, nghệ sĩ và thiết chế văn hóa cơ sở.

Trong khi đó, ĐB Tạ Đình Thi đưa ra giải pháp để khơi dậy tiềm năng phát triển kinh tế biển. ĐB Tạ Đình Thi cho rằng, Việt Nam là quốc gia biển, có lịch sử, truyền thống, văn hóa và quá trình dựng nước, giữ nước gắn liền với biển; song, hiện nay chúng ta vẫn chưa tận dụng, khai thác hết tiềm năng, lợi thế chiến lược của biển để phát triển bền vững đất nước.

Do đó, ĐB Tạ Đình Thi đề nghị đánh giá, làm sâu sắc hơn các nội dung liên quan trong dự thảo Báo cáo chính trị, bao gồm dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, trong đó tập trung nghiên cứu, bổ sung, làm rõ “đẩy mạnh chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng kinh tế biển xanh”; “Gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế biển với mục tiêu Net Zero”…

Góp ý chung vào các dự thảo Văn kiện, ĐB Trần Thị Nhị Hà đề nghị cần đưa vào chương trình hành động thực hiện đồng bộ các nghị quyết chuyên đề mới của Trung ương về lĩnh vực y tế và an sinh xã hội để bảo đảm tính thống nhất và liên kết của hệ thống Văn kiện, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng chỉ số sống khỏe của nhân dân.

Cùng đưa đất nước phát triển

Dự và phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn lắng nghe các ý kiến góp ý để thực hiện được 3 yêu cầu: cùng đưa đất nước phát triển trong giai đoạn tới, con đường, bước đi, mục tiêu ra sao; tổ chức triển khai nghị quyết ra sao để tất cả những định hướng, mục tiêu trở thành hiện thực, phục vụ đất nước, nhân dân; những định hướng mục tiêu đã rõ thì những vấn đề nào của thực tiễn cần tiếp tục tháo gỡ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại tổ. Ảnh: QUANG PHÚC

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhận thấy, các ĐB đều đồng tình, đánh giá cao dự thảo Văn kiện lần này. Dẫn lời ĐB Nguyễn Anh Trí trao đổi về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, đây là vấn đề không mới, nhưng vẫn có câu hỏi, có chấp nhận kinh tế thị trường hay không; thời kỳ quá độ này như thế nào?

Để trả lời câu hỏi này, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, mục tiêu của chủ nghĩa xã hội là thỏa mãn mọi nhu cầu của nhân dân. Vì lẽ đó, theo Tổng Bí thư, dù chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội cũng phải sản xuất hàng hóa, mọi người đều phải đóng góp, phải lao động, đều phải tạo ra sản phẩm cho xã hội. Và muốn dồi dào, muốn phát triển, phải có cạnh tranh, phải có khoa học, có cải tiến, phải tăng năng suất lao động. Do đó, những bản chất đó chính là của sản xuất hàng hóa, của kinh tế thị trường.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao các ý kiến thảo luận đã đi vào chi tiết, cụ thể, vì như vậy sẽ cho chúng ta thêm các kinh nghiệm, bài học từ thực tiễn.

ĐỖ TRUNG