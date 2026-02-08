Cử tri tín nhiệm 100%, giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 8-2, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Sơn Hòa (TPHCM) tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI là Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa; cùng 100 cử tri đang sinh sống tại khu phố 19.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, cử tri khu phố 19 đã nêu ý kiến nhận xét về quá trình công tác, phẩm chất, lối sống và sự gắn bó của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với địa phương nơi cư trú.

Ông Hoàng Văn Sơn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 19, cho biết, trong giai đoạn dịch Covid-19, người dân khu phố đã nhận được hàng tấn lương thực, thực phẩm hỗ trợ bởi đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và gia đình. “Chúng tôi luôn ghi nhớ tình cảm, nghĩa tình của đồng chí trong thời điểm khó khăn nhất. Điều đó thể hiện trách nhiệm, tinh thần chia sẻ khó khăn và phẩm chất của người Bộ đội Cụ Hồ với nhân dân”, ông Sơn chia sẻ.

Ông Hoàng Văn Sơn nêu ý kiến tại hội nghị

Ông Hoàng Văn Sơn cho biết, dù thường xuyên bận rộn công tác do Đảng, Nhà nước, quân đội phân công, nhưng Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa luôn quan tâm, thăm hỏi, động viên các gia đình trong khu phố khi có việc hữu sự. Ông bày tỏ tin tưởng đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội.

Cử tri khu phố 19 dự hội nghị

Là đồng chí, đồng đội của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thời gian dài, ông Đỗ Văn Học (người dân khu phố) nhận xét, đồng chí sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, trong quá trình công tác luôn nỗ lực phấn đấu, trưởng thành. Dù ở bất cứ đơn vị, vị trí công tác nào, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông Đỗ Văn Học phát biểu tại hội nghị

Ông Đỗ Văn Học cho biết: “Dù là lãnh đạo cấp cao nhưng đồng chí Sáu Nghĩa vẫn luôn giữ lối sống giản dị, gần gũi, gắn bó và được người dân quý trọng, kính mến. Gia đình đồng chí có vợ, con đều là đảng viên, là tấm gương để các gia đình trong khu phố học tập về giáo dục truyền thống gia đình”.

Phát biểu chia sẻ với cử tri, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ xúc động khi nhắc lại những năm tháng gian khổ, gắn bó với đồng đội và bà con địa phương; đồng thời, trân trọng cảm ơn những ý kiến nhận xét, đóng góp chân tình của cử tri khu phố 19. Đồng chí cho biết, dù trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, thường xuyên đi công tác, nhưng gia đình vẫn luôn gắn bó với phường Tân Sơn Hòa suốt nhiều năm qua.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ với cử tri

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, tình cảm đồng đội, nghĩa tình với bà con nơi cư trú là nguồn sức mạnh, niềm tin để bản thân không ngừng nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trên cơ sở ý kiến nhận xét của cử tri, Đại tướng cho biết sẽ xây dựng chương trình hành động cụ thể, với yêu cầu trước hết là sự gương mẫu.

100% cử tri biểu quyết giới thiệu Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục tích cực tham gia góp phần hoàn thiện thể chế, các lĩnh vực liên quan đến quốc phòng - an ninh; quan tâm xây dựng “thế trận lòng dân” gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; tăng cường tình đoàn kết quân - dân; tiếp tục có mối liên hệ gần gũi, mật thiết, lắng nghe ý kiến nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa với các cử tri dự hội nghị

THU HOÀI