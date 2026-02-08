Chủ tịch nước Lương Cường cùng đại biểu kiều bào dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ

Sáng 8-2 (tức ngày 21 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, TP Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Đền Ngọc Sơn.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2026, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức thường niên.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu, kiều bào đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của đức Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng, bảo vệ Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, gìn giữ non sông gấm vóc Việt Nam, bồi đắp những giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống quý giá cho Thủ đô và đất nước mãi trường tồn.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đại biểu tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu, kiều bào bày tỏ lòng thành kính, cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Chủ tịch nước thăm hỏi các kiều bào về dự chương trình Xuân Quê hương năm 2026. Ảnh: VIẾT CHUNG

Sau đó, Chủ tịch nước và Phu nhân cùng các đại biểu đã tham gia hoạt động thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm, theo phong tục truyền thống Tết ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp.

* Cũng trong sáng 8-2, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gặp mặt, vinh danh đoàn kiều bào tiêu biểu.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài đã gặp mặt, vinh danh đoàn kiều bào tiêu biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có cuộc gặp mặt đoàn đại biểu Việt kiều tiêu biểu tham dự chương trình Xuân Quê hương năm 2026. Vào tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc tết kiều bào, đánh trống hội khai Xuân trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự.

* Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Chương trình Xuân Quê hương 2026 có chủ đề “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”, diễn ra từ ngày 6 đến 9-2 tại Hà Nội và Ninh Bình, với sự tham dự và kết nối của khoảng 1.500 kiều bào.

BÍCH QUYÊN