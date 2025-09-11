Công khai lượng điện tiêu thụ hàng ngày

Ngành điện TPHCM kêu gọi khách hàng nên cài đặt app EVNHCMC để theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng tháng và trực tiếp nhận các thông báo chính thức của ngành điện, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo.

Lượng điện tiêu thụ các ngày trong tháng 7 và tháng 8 của khách hàng phản ánh “giống hệt nhau” giữa 2 tháng

Giải đáp kịp thời phản ánh tiền điện tăng

Từ khi tiếp nhận thêm khách hàng khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), ngành điện TPHCM đã tiếp nhận một số ý kiến của khách hàng sử dụng điện mục đích sinh hoạt về vấn đề tiền điện tăng. Bên cạnh đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin về việc tăng giá điện. Tuy nhiên, đa phần là thông tin bị cắt ghép, xóa để che giấu thông tin, người đăng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo sự kiện không có thật, thông tin không chính xác nhưng được nhiều người chia sẻ trên các hội, nhóm... Do đó, ngành điện không xác định được chính xác thông tin khách hàng để liên hệ giải đáp.

Trong tháng 8, Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) đã xác định được 8 trường hợp khách hàng phản ánh về tiền điện trên mạng xã hội. Sau khi được nhân viên điện lực giải đáp, phân tích chi tiết lượng điện tiêu thụ hàng ngày, khách hàng đã hài lòng và không có khiếu nại, thắc mắc. Đơn cử, một khách hàng do Công ty Điện lực Bình Dương phục vụ đã đăng tải lên mạng xã hội thắc mắc về việc tiền điện tháng 7 và tháng 8 “giống hệt nhau”. Ngành điện đã phân tích biểu đồ sử dụng điện của khách hàng trong 2 tháng và nhận thấy: tiêu thụ điện riêng từng ngày trong tháng 7 và 8 khác nhau nhưng tổng lượng điện tiêu thụ trong tháng 7 và tháng 8 bằng nhau nên tiền điện 2 tháng bằng nhau. Sự trùng hợp này là ngẫu nhiên và khách hàng đã được giải thích cặn kẽ.

Hay như một khách hàng do Công ty Điện lực An Phú Đông phục vụ cũng nêu thắc mắc về tiền điện tháng 7 là hơn 3,6 triệu đồng nhưng tháng 6 chỉ 2,8 triệu đồng, trong khi nhu cầu và thiết bị sử dụng điện không thay đổi. Qua làm việc trực tiếp với khách hàng, hộ gia đình này kinh doanh online, thường xuyên sử dụng một số lượng lớn đèn chiếu sáng để quay phim bán hàng, có 2 máy lạnh và một số quạt liên tục sử dụng nhiều giờ trong ngày. Trong nhà trang bị rất nhiều đồ dùng điện có công suất tiêu thụ lớn như: máy bơm nước, tivi, bếp điện, tủ lạnh… Nhân viên điện lực đã giải thích đầy đủ, chỉ ra nguyên nhân tiền điện tăng và tư vấn cho khách hàng cách sử dụng các thiết bị để tiết kiệm điện.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc EVNHCMC, cho biết, sản lượng điện sử dụng cho sinh hoạt trên địa bàn thành phố tháng 8-2025 đạt 1,69 tỷ kWh, giảm 1,15% so với tháng 7 (1,71 tỷ kWh). Lượng điện tiêu thụ cho sinh hoạt gia đình tăng hay giảm còn phụ thuộc vào thời tiết, số lượng người sử dụng, thời gian, thiết bị, hành vi của người sử dụng… Ông Bùi Trung Kiên khẳng định, ngành điện Việt Nam nói chung và EVNHCMC nói riêng luôn luôn chấp hành đúng các quy định của Chính phủ, Bộ Công thương và các quy trình của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong đo đếm chỉ số tiêu thụ điện và đơn giá bán điện. Trong đó, các công tơ đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật quy định trong quản lý đo lường của Việt Nam (ĐLVN 237:2011), phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật điện quốc tế IEC:62052-11, IEC:62053-21. Trước khi lắp đặt cho khách hàng, tất cả công tơ đều được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt mẫu và được kiểm định trước khi lắp đặt cho khách hàng theo quy trình kiểm định do Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành (ĐLVN 39:2012). Ngành điện chỉ sử dụng và lắp đặt những công tơ có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để bảo đảm vận hành chính xác.

Để hỗ trợ khách hàng trên địa bàn TPHCM trong cập nhật các thông tin đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện trước đây đã ký giữa khách hàng và các công ty điện lực khu vực, EVNHCMC đã triển khai bổ sung trên app và web EVNHCMC (evnhcmc.vn) tiện ích “Thay đổi thông tin đã đăng ký”. Chức năng mới này nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng khi cần cập nhật lại thông tin phát sinh như mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại, email… sau khi sắp xếp địa giới hành chính TPHCM. Việc khai báo thông tin trực tiếp tạo điều kiện cho khách hàng cung cấp thông tin được nhanh chóng, tiện lợi, không mất thời gian liên hệ đến Trung tâm chăm sóc khách hàng, công ty điện lực để cập nhật thông tin mới. Khi có nhu cầu thay đổi thông tin, khách hàng trên địa bàn TPHCM cần truy cập vào app EVNHCMC hoặc website: evnhcmc.vn trên thiết bị di động thông minh và nhấn chọn mục “Thay đổi thông tin đã đăng ký”. Tiếp theo chọn hợp đồng mua bán điện cần thay đổi thông tin thông qua mã khách hàng đã liên kết (PE/PB…). Sau đó nhập thông tin cần điều chỉnh. Mục “Nội dung” nên ghi rõ tiêu đề và thông tin muốn thay đổi, kèm giấy tờ chứng minh (nếu có). Cuối cùng nhấn nút gửi yêu cầu đến điện lực.

Cài app EVNHCMC để theo dõi

Cùng với việc triển khai hệ thống đo đếm từ xa, EVNHCMC đã phát triển ứng dụng chăm sóc khách hàng (app EVNHCMC) trên thiết bị di động thông minh. Truy cập vào app, khách hàng sẽ xem được biểu đồ điện năng tiêu thụ theo ngày - tháng - năm, biết được ngày sử dụng cao nhất và thấp nhất để điều chỉnh hành vi sử dụng điện.

Thông qua ứng dụng EVNHCMC, khách hàng sẽ nhận được các tin nhắn của ngành điện như: thông báo tiền điện lần 1, lần 2; thông báo nhắc nợ/ cắt điện; xác nhận thanh toán; thông báo mất điện... Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp nhiều tiện ích khác như: cảnh báo các trường hợp điện năng sử dụng tăng/giảm bất thường, cảnh báo các thông số vận hành về dòng điện, điện áp, hệ số công suất… Đối với khách hàng sử dụng điện lớn qua trạm biến áp chuyên dùng, app EVNHCMC cung cấp biểu đồ sử dụng điện hàng ngày, biểu đồ công suất, dòng điện, hệ số công suất,… tần suất 30 phút/lần để khách hàng giám sát hệ thống điện từ xa.

Ông Bùi Trung Kiên khuyến cáo người dân cần thận trọng, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ lên mạng xã hội để tránh trường hợp đăng tải thông tin không chính xác. Khi có thắc mắc về sản lượng điện tăng cao hay có ý kiến về tiền điện, khách hàng nên liên hệ trực tiếp đến EVNHCMC thông qua Tổng đài 1900545454; email: cskh@hcmpc.com.vn; fanpage: Tổng công ty Điện lực TPHCM; app EVNHCMC để được tiếp nhận thông tin kịp thời. Ngành điện thành phố cam kết sẽ bảo mật toàn bộ thông tin của khách hàng và nhanh chóng liên hệ, phối hợp với khách hàng để kiểm tra, xác minh đối chiếu, giải thích với khách hàng. Toàn bộ quá trình kiểm tra, rà soát thông tin đều công khai, minh bạch và có sự giám sát trực tiếp của khách hàng.

