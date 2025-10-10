Công tác nhân sự phải vươn tầm cao mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ khai mạc vào đầu tuần sau. Với đặc thù là đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế lớn nhất nước, TPHCM đang đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách làm trong các hoạt động. Điều này yêu cầu cán bộ phải thay đổi mạnh mẽ để góp sức cùng thành phố đạt được những mục tiêu đề ra.

Công tâm, khách quan, chặt chẽ, bài bản

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được xem là dấu mốc quan trọng trên con đường phát triển đất nước, là thời điểm tiến hành mạnh mẽ cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy.

Để đảm bảo chất lượng nhân sự cho cấp ủy khóa mới, Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nói rõ các tiêu chuẩn và cách thực hiện. Trong đó, công tác nhân sự phải được thực hiện theo quy trình chặt chẽ trên cơ sở đánh giá thực chất, lấy hiệu quả công tác và uy tín làm thước đo, thẩm định nhân sự kỹ lưỡng và không sử dụng thông tin chưa kiểm chứng. Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện suy thoái, cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kê khai tài sản thiếu trung thực, thiếu gương mẫu.

Đánh giá công tác xây dựng Đảng về cán bộ, Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương cho rằng đã ngày càng thể hiện rõ vai trò “then chốt của then chốt”. Việc kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ và thi hành công vụ được thực hiện quyết liệt; các quy định về từ chức, miễn nhiệm, xử lý trách nhiệm cán bộ có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe…

Đối với TPHCM, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I được kỳ vọng sẽ là đại hội thể hiện tầm nhìn mới, khát vọng mới, thể hiện sự cam kết hành động mạnh mẽ. Để đưa nghị quyết vào cuộc sống, công tác nhân sự có ý nghĩa đặc biệt. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã nêu rõ, thành phố nhất quán quan điểm “chọn người cho công việc”, không bố trí theo cách “cơ học”.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, từ ngày 1-7-2025, thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp nhân sự giai đoạn đầu có phần chưa đồng bộ, vì vậy trong thời gian tới sẽ có những điều chỉnh phù hợp hơn, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của thành phố. Công tác nhân sự luôn đề cao sự công tâm, khách quan, sự chặt chẽ, bài bản, dân chủ và minh bạch, đòi hỏi cao trách nhiệm của cấp ủy, của người đứng đầu, của công tác tổ chức cán bộ của Đảng nhằm chọn đúng người, trao đúng việc. Nếu làm tốt sẽ tạo nên sức bật, tạo được niềm tin đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác nhân sự quan trọng là đánh giá đúng, sử dụng đúng con người, nhất là bố trí đúng người đứng đầu. Nếu người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm, biết triển khai công việc một cách mạch lạc, biết làm tốt trách nhiệm theo thẩm quyền, hết lòng, hết sức phục vụ dân… thì sẽ tạo điều kiện tốt cho cấp dưới và người dân sẽ được nhờ.

Đánh giá đúng, sử dụng trúng cán bộ

Thời gian qua, việc đánh giá cán bộ được xem là khâu yếu. Để khắc phục, cần làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân và giải pháp để tạo chuyển biến tốt hơn. Vấn đề sẽ không khó nếu cấp lãnh đạo sâu sát thực tiễn, gần gũi, lắng nghe nhiều chiều để có đủ thông tin, để am hiểu cán bộ và phát hiện nhân tố mới qua thực tiễn.

Trước đây, đánh giá và bố trí cán bộ ít sai vì cán bộ được sàng lọc qua cuộc chiến đấu sinh tử, qua môi trường rèn luyện, qua phong trào và công việc thử thách. Nhiều cán bộ trưởng thành và đi lên từ cơ sở, từ thực tiễn sinh động. Uy tín và sự thuyết phục của người lãnh đạo được làm nên bằng năng lực, bằng phẩm chất đạo đức trong sáng có sức hấp dẫn như mệnh lệnh không lời.

Hiện nay, việc bổ nhiệm cán bộ trên cơ sở quy hoạch, quy trình bài bản hơn, nhưng vấn đề đặt ra là khi bổ nhiệm phải được xem xét, đánh giá một cách thực chất, nếu không sẽ rơi vào hình thức, máy móc. Trong thực tế, không ít người có nhiều bằng cấp, qua nhiều chức danh nhưng quá trình làm việc không để lại dấu ấn, thiếu năng lực và bản lĩnh, không để lại sự cảm nhận đối với cấp dưới về sự hết lòng vì việc chung. Cũng có không ít trường hợp, những người có phẩm chất, có tinh thần trách nhiệm cao, dám làm, dám hy sinh thì bị rủi ro do xung đột của chính sách pháp luật.

Thực tiễn và yêu cầu phát triển hơn lúc nào hết đang đòi hỏi công tác nhân sự phải vươn lên tầm cao mới. Đây là công việc, là yếu tố quyết định thành công, gắn với uy tín, niềm tin của Đảng. Công tác nhân sự - giải pháp cán bộ, con người được kỳ vọng vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tạo nên xung lực mới, nguồn năng lượng mới có sức tập hợp và thôi thúc cho tinh hoa, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm có cơ hội phát triển mạnh mẽ, vươn tới thành công.

Đối với TPHCM, trong bối cảnh mới và không gian phát triển mới, yêu cầu công việc đòi hỏi phải đáp ứng của mỗi chức danh là rất cao. Với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều việc ở cơ sở đòi hỏi phải có chuyên môn sâu mới làm được. Mặt khác, các thủ tục phiền hà, các rào cản hữu hình và vô hình, các văn bản chồng chéo cũng làm khó cán bộ, công chức và người dân; yêu cầu phải vừa làm, vừa tháo gỡ để xử lý nhanh chuyện cũ, triển khai nhiều chuyện mới là đòi hỏi rất lớn, rất khẩn trương.

PHẠM PHƯƠNG THẢO, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM