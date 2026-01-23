CONGB chính thức debut với EP "CONGBDAY"

Ngày 22-1, CONGB chính thức phát hành EP "CONGBDAY" và MV "Nhớ em 8 lần", sau thời gian làm thực tập sinh tại Hàn Quốc và góp mặt trong nhiều chương trình đình đám châu Á.

Việc tham gia Anh trai “Say Hi” đã mở ra cột mốc quan trọng, đưa CONGB bước vào hành trình ca hát chuyên nghiệp trong nước. EP CONGBDAY gồm 5 ca khúc, 2 MV, đĩa CD vật lý, cùng chuỗi sự kiện giao lưu fanmeeting, fansign, fancall. Phiên bản đĩa CD vật lý của EP CONGBDAY vừa mở đặt trước 5 ngày đã cán mốc hơn 6.500 bản, đồng thời ghi nhận hơn 95.950 lượt truy cập nền tảng và đặt hàng của khán giả đến từ 12 quốc gia.

EP lần này mang màu sắc tươi sáng, trẻ trung, đúng với hình tượng đáng yêu và tích cực của CONGB từ trước đến nay, gồm các bài hát: Nhớ em 8 lần, Vitamin C, Sweet love, Bài hát này dành riêng cho mình em, Ngôi sao hy vọng.

CONGB tung EP debut mang màu sắc và năng lượng tích cực

Ca khúc Nhớ em 8 lần không chỉ có màn góp giọng của Mason Nguyễn và TEZ mà MV cũng quy tụ dàn anh trai hùng hậu là Bigdaddy, buitruonglinh, Dillan Hoàng Phan, Sơn.K, Đỗ Nam Sơn, cùng CONGB tạo nên món quà đặc biệt cho người hâm mộ.

Dàn Anh trai "Say Hi" tham gia MV của CONGB

CONGB bày tỏ mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với khán giả Việt Nam, vì thế anh quyết định về nước, bắt đầu hành trình khẳng định tên tuổi và mang đến cho khán giả hình ảnh trọn vẹn, chân thật nhất về CONGB.

Nói về dự án debut chính thức tại Việt Nam, CONGB chia sẻ: “Tôi sẽ tiếp tục làm nhạc và cống hiến cho âm nhạc. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ hành trình sắp tới của tôi”

Trước đó, dự án âm nhạc đầu tiên của CONGB là Bài hát này dành riêng cho mình em kết hợp cùng buitruonglinh, ra mắt vào ngày 4-1 vừa qua, đạt thành tích nhạc số ấn tượng như Top 1 iTunes, Top 3 Trending Music YouTube, Top 2 ZingMP3 và lọt Top Trending TikTok.

MV Nhớ em 8 lần đã chính thức phát hành trên kênh YouTube CONGB và EP CONGBDAY đã ra mắt trên các nền tảng nhạc số từ ngày 22-1.

THU HƯƠNG