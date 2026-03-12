Khởi công cải tạo di tích Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám

Ngày 12-3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, cải tạo, sửa chữa và bảo tồn Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám (phường Bến Thành, TPHCM) - di tích lịch sử cấp Thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám

Đây là công trình chào mừng Ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám được xem là nơi lưu giữ nhiều dấu ấn lịch sử gắn với quá trình hình thành, phát triển của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân TPHCM. Đây là nơi từng diễn ra nhiều hoạt động đấu tranh của giai cấp công nhân, đồng thời là không gian sinh hoạt truyền thống, góp phần giáo dục lòng tự hào và tinh thần đoàn kết cho các thế hệ cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Lê Văn Hòa cho biết, ngoài giá trị kiến trúc, công trình còn mang ý nghĩa lịch sử và giáo dục truyền thống đối với tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân TPHCM.

Theo ông Lê Văn Hòa, do đưa vào sử dụng đã lâu, một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công năng sử dụng cũng như yêu cầu bảo tồn di tích. Vì vậy, việc nâng cấp, cải tạo và bảo tồn Nhà số 14 là cần thiết nhằm gìn giữ giá trị lịch sử, đồng thời tạo không gian sinh hoạt truyền thống khang trang, bền vững hơn cho tổ chức Công đoàn Thành phố.

Dâng hương tại Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám trước khi khởi công

Cụ thể, công trình được tu bổ, nâng cấp các hạng mục xuống cấp. Việc tu bổ, tôn tạo được thực hiện gắn với giữ gìn tối đa các yếu tố gốc của di tích.

Ông Lê Văn Hòa cũng đề nghị các đơn vị thi công và tư vấn tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo tồn di tích lịch sử.

Công nhân, người lao động tham quan khu trưng bày hiện vật của phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn

Được biết từ năm 2014, Nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám.LĐLĐ Thành phố đã đưa vào sử dụng Phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn TPHCM. Tại đây trưng bày hàng trăm hiện vật và hình ảnh về phong trào công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn, phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Thành phố trong thời kỳ đổi mới.

Phòng trưng bày hình ảnh về phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Thành phố tại Phòng Truyền thống

THÁI PHƯƠNG