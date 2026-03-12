Việt Nam có dự án tham gia “Thế vận hội mỹ thuật”

Lần đầu tiên các nghệ sĩ Việt Nam sẽ tham gia Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 năm 2026 với dự án nghệ thuật độc lập “ Art in the Global Stream” (Nghệ thuật trong Dòng chảy Toàn cầu) tại Venice - Italia.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu chuẩn bị tác phẩm tham dự triển lãm

Venice Art Biennale được tổ chức từ năm 1895 và diễn ra định kỳ hai năm một lần, thường được ví như “Thế vận hội của mỹ thuật” nhờ quy mô và tầm ảnh hưởng rộng lớn. Mỗi kỳ triển lãm quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, giám tuyển và tổ chức nghệ thuật từ khắp thế giới, trở thành một trong những sự kiện quan trọng của đời sống nghệ thuật quốc tế. Biennale năm 2026 dự kiến khai mạc vào tháng 5 và kéo dài đến tháng 11, với sự tham gia của 99 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm “Art in the Global Stream” do giám tuyển Đỗ Tường Linh phụ trách, hướng tới giới thiệu những góc nhìn nghệ thuật Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi các nền văn hóa liên tục giao thoa và chuyển động. Thông qua dự án này, nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội đối thoại trực tiếp với cộng đồng nghệ thuật quốc tế, góp phần đưa mỹ thuật Việt Nam đến gần hơn với công chúng toàn cầu.

Trước đó, năm 2023, nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận thư mời tham dự Venice Art Biennale lần thứ 60. Anh cũng là tác giả của nhiều triển lãm quy mô lớn tại TPHCM và Quảng Ninh trong năm 2025, gây ấn tượng mạnh và thu hút sự chú ý của công chúng. Lê Hữu Hiếu cũng là một trong những nghệ sĩ sẽ tham gia triển lãm lần này.

Việc công bố dự án nghệ thuật Việt Nam tại Venice Art Biennale 2026 không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng đối với mỹ thuật trong nước mà còn thể hiện xu hướng hội nhập văn hóa ngày càng sâu rộng.

Thông qua các sự kiện nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, Việt Nam tiếp tục mở rộng quảng bá văn hóa, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hóa.

NGUYỄN CHẮT