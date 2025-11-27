Livestream trở thành kỹ năng mới của nhân viên bán lẻ

Nhà bán lẻ thuần Việt Saigon Co.op mới đây đã tổ chức đợt 1 khóa đào tạo livestreaming tại TPHCM, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của hệ thống bán lẻ trong việc trang bị kỹ năng mới cho lực lượng bán hàng.

Việc tổ chức khóa đào tạo được xem là cần thiết khi livestream ngày càng trở thành kênh bán hàng chủ lực, giúp tiếp cận khách hàng nhanh hơn, trực quan hơn và phù hợp xu hướng mua sắm trực tuyến đang tăng mạnh.

Khóa học tập trung vào các kỹ năng cần nắm để lên sóng hiệu quả như: xử lý tình huống livestream theo ngành hàng; chọn sản phẩm phù hợp; bố cục khung hình, ánh sáng và góc quay ngay tại quầy kệ; kỹ năng nói trước ống kính và giữ tương tác trong suốt buổi phát sóng. Học viên đồng thời thực hành trực tiếp quy trình vận hành Co.op Online như tạo đơn, xác nhận đơn, theo dõi trạng thái giao nhận.

Sự xuất hiện của đào tạo livestream cho thấy ngành bán lẻ đang dịch chuyển từ mô hình bán hàng truyền thống sang mô hình đa kênh, trong đó nhân viên quầy kệ không chỉ bán trực tiếp mà còn trở thành “người dẫn dắt” trên môi trường trực tuyến.

