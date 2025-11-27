Mở rộng Chương trình Bình ổn thị trường năm 2026

Sở Công thương TPHCM cho biết, sau khi mở rộng địa giới hành chính, quy mô dân số của thành phố đã đạt khoảng 14 triệu người. Điều này đặt ra yêu cầu phải mở rộng cả phạm vi lẫn phương thức triển khai Chương trình Bình ổn thị trường, nhằm bảo đảm mọi nhóm dân cư, đặc biệt tại các khu vực mới sáp nhập, tiếp cận được hàng hóa với giá ổn định.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2026, Sở Công thương TPHCM tổ chức bán hàng lưu động đến các địa bàn thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) theo 3 hình thức. Thứ nhất, địa phương gửi nhu cầu về điểm tổ chức, sở sẽ điều phối các doanh nghiệp bình ổn đến phục vụ. Thứ hai, doanh nghiệp tự triển khai như một hoạt động an sinh, nhất là tại các khu công nghiệp, khu lưu trú công nhân - nơi nhu cầu mua sắm thiết yếu luôn cao. Thứ ba, một số doanh nghiệp phối hợp với Liên đoàn Lao động để mở các điểm bán ngay trong khu vực tập trung công nhân.

Theo thống kê từ Sở Công thương TPHCM, các doanh nghiệp lớn như Saigon Co.op đang duy trì đều đặn hàng chục chuyến xe bán hàng lưu động mỗi tháng trên khắp TPHCM, tập trung nhiều ở vùng sâu, vùng xa và các khu công nghiệp của những địa phương mới sáp nhập. Đây là tín hiệu tích cực, giúp người dân các vùng này tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá tốt.

Tuy nhiên, về dài hạn, để đảm bảo người dân ở bất kỳ khu vực nào của thành phố cũng có thể tiếp cận hàng hóa ổn định, giá hợp lý, Sở Công thương TPHCM đang xây dựng Chương trình Bình ổn thị trường năm 2026, với quy mô mở rộng hơn, phù hợp với quy mô của TPHCM.

