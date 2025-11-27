Tiêu dùng thông minh

Finelife Foodcorner đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao cấp

SGGP

Trong tháng 11-2025, Saigon Co.op tiếp tục nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho người tiêu dùng với việc đưa vào hoạt động 2 cửa hàng Finelife Foodcorner đầu tiên tại TPHCM, đặt tại Lexington Residence và Thủ Thiêm.

Mô hình này được thiết kế tinh gọn hơn 250m2 nhưng cung cấp hơn 3.000 sản phẩm nhập khẩu, hữu cơ đạt chuẩn HACCP, GlobalGAP, VietGAP, USDA..., từ đó đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch, chất lượng và truy xuất rõ ràng của các cư dân có tiêu chuẩn sống cao.

Điểm khác biệt của Foodcorner là khu ẩm thực chế biến sẵn với các món nấu chín, salad, cơm, mì, súp tiện lợi..., phục vụ bữa trưa nhanh cho dân văn phòng và bữa ăn tối gọn nhẹ cho cư dân bận rộn. Các dịch vụ hiện đại như Drive Thru, Self-Checkout và giao nhanh 2 giờ giúp tối ưu thời gian, phù hợp nhịp sống đô thị.

Ra mắt đúng mùa cao điểm cuối năm, Finelife Foodcorner không chỉ gia tăng sự lựa chọn mua sắm gần nhà cho cư dân mà còn thể hiện chiến lược đúng mô hình, đúng vị trí và đúng nhu cầu của Saigon Co.op trong phát triển bán lẻ hiện đại và đạt chất lượng cao.

MINH CHÂU

