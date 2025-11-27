Bán lẻ Việt tiếp cận mô hình hiện đại từ Singapore

Mới đây, đại diện Co.opXtra (thuộc Saigon Co.op) đã có chuyến công tác tại FairPrice Group (Singapore), một trong những hệ thống bán lẻ lớn của châu Á, nhằm trao đổi kinh nghiệm và cập nhật các xu hướng vận hành mới.

Trong chương trình, đại diện Co.opXtra tìm hiểu mô hình bán lẻ hiện đại của FairPrice Group, tiếp cận giải pháp công nghệ được áp dụng trong tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Hai bên cũng trao đổi về xu hướng phát triển bền vững, từ quản trị năng lượng, logistics xanh đến quản lý chuỗi cung ứng theo hướng giảm phát thải.

Co.opXtra thành lập năm 2013 dựa trên sự hợp tác giữa Saigon Co.op và NTUC FairPrice. Đại siêu thị này vận hành theo mô hình hiện đại, kết hợp kinh nghiệm bán lẻ của 2 thị trường Việt Nam và Singapore. Vì thế chuyến thăm đồng thời mở ra cơ hội mở rộng hợp tác giữa 2 đơn vị trong các lĩnh vực như: tiêu chuẩn dịch vụ, công nghệ bán lẻ và phát triển sản phẩm, góp phần nâng chất hoạt động tại hệ thống Co.opXtra thời gian tới.

THÚY AN