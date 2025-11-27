Nhân viên Co.opmart Pleiku trả lại gần 100 triệu đồng cho khách

Giữa tháng 11-2025, trong lúc làm việc tại quầy thực phẩm tươi sống của Co.opmart Pleiku, chị Nguyễn Thị Kim Anh, nhân viên siêu thị đã phát hiện 1 chiếc ví rơi tại khu vực quầy hàng và lập tức bàn giao cho bộ phận bảo vệ.

Khen thưởng nhân viên trả lại tài sản cho khách hàng

Qua kiểm tra, chiếc ví có 10.037.000 đồng tiền mặt cùng nhẫn, dây chuyền và bông tai vàng với tổng cộng 5,5 chỉ, trị giá hơn 84 triệu đồng. Tổng tài sản ước tính hơn 94 triệu đồng. Trong ví còn có giấy tờ tùy thân của chị Nguyễn Thị Kiều Trinh (Gia Lai), giúp việc xác minh chủ nhân diễn ra nhanh chóng. Ngay trong ngày, Co.opmart Pleiku đã hoàn tất thủ tục và trao trả toàn bộ tài sản cho khách. Siêu thị đã khen thưởng chị Kim Anh để ghi nhận hành động trung thực và khuyến khích gương “người tốt, việc tốt” trong toàn đơn vị.

ÁNH TUYẾT