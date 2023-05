Co.opXtra giảm giá mừng sinh nhật

Liên quan vụ chó Pitbull cắn chết cụ bà ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, sáng 18-5, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, cho biết, lực lượng chức năng vừa gây mê con vật này để xử lý.