Cụ bà suýt mất mạng vì hóc khoai mì

Sáng 7-7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa điều trị thành công cho một trường hợp viêm phổi do hóc dị vật bằng kỹ thuật nội soi phế quản, giúp người bệnh tránh được các biến chứng hô hấp nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

Sức khỏe bệnh nhân C.T.K.C. phục hồi tốt sau khi được nội soi phế quản nhằm loại bỏ dị vật

Theo thông tin chia sẻ từ gia đình, trước khi nhập viện, người bệnh C.T.K.C. (66 tuổi; ngụ TP Cần Thơ) ăn khoai mì hấp thì bất ngờ bị sặc, ho sặc sụa và khó thở.



Sau đó, tình trạng tạm ổn định. Đến sáng hôm sau, người bệnh đột nhiên xuất hiện cơn ho dữ dội, khó thở tăng dần. Người bệnh được người nhà đưa đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cấp cứu trong tình trạng tím tái.

Tại bệnh viện, người bệnh được thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng chuyên sâu.

Thông qua kết quả X-quang và CT ngực, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị xẹp, đông đặc phổi và tràn dịch màng phổi trái, phù hợp với tình trạng viêm phổi do hít sặc dị vật thức ăn.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã chỉ định nội soi phế quản nhằm loại bỏ dị vật. Trong khoảng 40 phút, ê-kíp đã gắp thành công một mảnh khoai mì (kích thước khoảng 8 x 10 mm) ra khỏi đường thở của người bệnh.

Công Mạnh