Người cao tuổi không tự ý tăng, giảm liều hay ngưng thuốc điều trị tăng huyết áp

“Việc điều trị không thể chỉ dựa vào một con số huyết áp chung mà cần đánh giá toàn diện thể trạng, mức độ suy yếu, bệnh lý đi kèm và nguy cơ gặp tác dụng phụ của từng người bệnh”.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh

Đó là thông tin được PGS-TS Phạm Nguyên Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị Khoa học Tim mạch Quân đội mở rộng lần thứ 17 với chủ đề “Cập nhật quản lý và điều trị các bệnh lý tim mạch – chuyển hóa” do Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Nhóm Tim mạch Quân đội tổ chức ngày 5-7.

Theo PGS-TS Phạm Nguyên Sơn, số người từ 80 tuổi trở lên trên thế giới được dự báo sẽ tăng gấp 3 lần, đạt khoảng 430 triệu người vào năm 2050 và bệnh tăng huyết áp hiện xuất hiện ở hơn 80% số người thuộc nhóm tuổi này. Đáng lưu ý, nguy cơ tim mạch tăng gấp đôi sau mỗi thập kỷ tuổi đời và mỗi khi huyết áp tâm thu tăng thêm 20mmHg.

Ở người rất cao tuổi, tình trạng xơ cứng động mạch khiến huyết áp tâm thu tăng nhưng huyết áp tâm trương có thể giảm, làm tăng gánh nặng cho tim và giảm tưới máu động mạch vành. Phản xạ điều hòa huyết áp cũng suy yếu, khiến người bệnh dễ bị hạ huyết áp tư thế, chóng mặt, ngất và té ngã.

Bên cạnh đó, chức năng gan, thận suy giảm theo tuổi làm thay đổi quá trình chuyển hóa và đào thải thuốc. Nếu huyết áp bị hạ quá nhanh hoặc quá sâu, người bệnh có thể đối mặt nguy cơ thiếu máu não, thiếu máu cơ tim, tổn thương thận cấp và rối loạn điện giải. “Trước khi chỉ định thuốc, bác sĩ cần đánh giá mức độ suy yếu, tình trạng đa bệnh lý, khả năng vận động, nhận thức, nguy cơ té ngã và tầm soát hạ huyết áp tư thế. Việc điều trị cần tuân thủ nguyên tắc: khởi đầu với liều thấp, tăng liều chậm nhưng vẫn hướng tới mục tiêu an toàn”, PGS-TS Phạm Nguyên Sơn khuyến cáo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Khoa học tim mạch Quân đội mở rộng lần thứ 16

Theo PGS-TS Phạm Nguyên Sơn, thông thường, thuốc điều trị tăng huyết áp được bắt đầu ở mức liều thấp, sau đó điều chỉnh từng bước để cơ thể người cao tuổi có thời gian thích nghi. Trong quá trình điều trị, người bệnh cần được theo dõi huyết áp tại nhà, chức năng thận, điện giải và những biểu hiện bất thường như choáng váng, mệt nhiều, mất thăng bằng hoặc té ngã.

Người bệnh và gia đình không được tự ý tăng, giảm liều hay ngưng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. “Điều trị tăng huyết áp ở người trên 80 tuổi là điều trị con người, không phải chỉ điều trị con số. Đích huyết áp phải được cá thể hóa, trên cơ sở cân bằng giữa lợi ích phòng ngừa biến cố tim mạch và nguy cơ tác dụng bất lợi”, PGS-TS Phạm Nguyên Sơn nhấn mạnh.

Trong hai ngày (4 và 5-7), Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Nhóm Tim mạch Quân đội tổ chức Hội nghị Khoa học Tim mạch Quân đội mở rộng lần thứ 17 với chủ đề “Cập nhật quản lý và điều trị các bệnh lý tim mạch – chuyển hóa”. Thiếu tướng, PGS-TS Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 phát biểu tại hội nghị Thiếu tướng, PGS-TS Lê Quang Trí, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 cho biết, hội nghị tập trung vào những vấn đề có giá trị ứng dụng cao trong thực hành lâm sàng, bao gồm bệnh tim mạch – chuyển hóa, suy tim, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, bệnh lý tim cấu trúc, bệnh động mạch vành, hồi sức tim mạch và phục hồi chức năng tim mạch. Các báo cáo được xây dựng theo hướng cập nhật các nghiên cứu các hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị mới của các hiệp hội chuyên ngành tim mạch, tiếp cận xu hướng điều trị hiện đại, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai kỹ thuật cao, chuyên sâu và quản lý người bệnh trong thực tiễn.

THÀNH SƠN