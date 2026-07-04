Quản trị chất lượng bệnh viện bằng dữ liệu và chuẩn mực quốc tế

"Quản trị chất lượng bệnh viện cần chuyển từ cách đánh giá dựa trên cảm nhận sang quản trị bằng dữ liệu, chỉ số, bằng chứng và cải tiến liên tục, đồng thời lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm trải nghiệm, quyền lợi, sự an toàn và niềm tin của người bệnh"

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ công bố đạt chứng nhận JCI Enterprise của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn

Đó là thông tin Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chia sẻ tại buổi lễ công bố đạt chứng nhận JCI Enterprise (chứng nhận chất lượng dành cho các hệ thống y tế đa cơ sở vận hành đồng bộ theo chuẩn quốc tế) của Tập đoàn Y khoa Sài Gòn được tổ chức vào ngày 4-7.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, định hướng của Bộ Y tế khi xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện nâng cao, trên cơ sở kế thừa thực tiễn của Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các chuẩn mực quốc tế, trong đó có JCI, nhưng không sao chép máy móc. Mục tiêu là hình thành hệ thống quản trị chất lượng phù hợp với điều kiện Việt Nam, giúp các bệnh viện nâng cao chất lượng thực chất và hội nhập bền vững.

Việc JCI công nhận Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện của Việt Nam là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện để các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp cận sâu hơn với các chương trình đánh giá, chứng nhận quốc tế, đồng thời thúc đẩy nâng cao chất lượng theo hướng minh bạch, có thể đo lường và so sánh. Chứng nhận quốc tế không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn mà còn phản ánh năng lực quản trị của bệnh viện. Kỹ thuật có thể tạo nên thành tựu, nhưng chỉ có một hệ thống quản trị chất lượng chặt chẽ mới chuyển hóa những thành tựu đó thành giá trị bền vững cho người bệnh.

Bác sĩ thăm khám mắt cho trẻ

"Một chứng nhận có thể được trao trong một ngày nhưng để duy trì các chuẩn mực đó trong từng ca khám, từng ca phẫu thuật và từng lần tiếp xúc với người bệnh đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và trách nhiệm của cả hệ thống. Dự kiến trong tháng 7, Bộ Y tế sẽ ban hành Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện mới cập nhật các tiêu chí mới trong quản trị bệnh viện tiệm cận với chuẩn mực quốc tế", Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn thông tin.

Tập đoàn Y khoa Sài Gòn và hệ thống bệnh viện Mắt Sài Gòn trở thành Hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận JCI Enterprise do Joint Commission International cấp chứng nhận. Bên cạnh đó, 4 bệnh viện thành viên của hệ thống cũng được trao chứng nhận JCI dành cho bệnh viện, gồm: Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự (TPHCM), Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Nha Trang và Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh (Nghệ An).

Đại diện Tập đoàn và 4 bệnh viện thành viên nhận chứng nhận

Theo bà Phạm Thị Minh Thu, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, đối với một hệ thống y tế vận hành nhiều cơ sở trên cả nước, việc lựa chọn một thước đo quốc tế khách quan là điều cần thiết – không chỉ để đối chiếu thực hành của mình với chuẩn mực toàn cầu, mà còn để có một cơ chế giám sát độc lập, định kỳ.

"JCI Enterprise là cấp độ đặt ra yêu cầu cao nhất: bốn bệnh viện thành viên phải đồng thời đáp ứng cùng một bộ tiêu chuẩn, được đánh giá độc lập tại từng cơ sở. Chứng nhận không phải là kết quả của một dự án – đó là điểm khởi đầu cho một chu kỳ vận hành mới, nơi chất lượng được đo lường liên tục theo thước đo quốc tế”, bà Phạm Thị Minh Thu thông tin.

Cùng ngày, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật 2026, quy tụ hơn 600 chuyên gia, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế đến từ các bệnh viện trên cả nước và các diễn giả và báo cáo viên quốc tế đến từ Singapore, Malaysia và Nepal tham dự. Các nội dung thảo luận trọng tâm tại hội nghị gồm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong y tế, công nghệ phẫu thuật khúc xạ thế hệ mới, chiến lược kiểm soát cận thị, cũng như nâng cao chất lượng và an toàn người bệnh theo các tiêu chuẩn quốc tế… Ông Huỳnh Lê Đức, Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa Sài Gòn cho biết, hội nghị là chuỗi hoạt động học thuật mang tính truyền thống của tập đoàn: đưa tri thức và công nghệ y khoa cập nhật nhất về Việt Nam, để mỗi người bệnh đến với hệ thống đều có quyền tiếp cận tiêu chuẩn chăm sóc ngang tầm khu vực.

THÀNH AN