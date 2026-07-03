Cứu người đàn ông nguy kịch vì phình động mạch chủ bụng

Phình động mạch chủ bụng được ví như một “quả bom nổ chậm” vì diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây tử vong nhanh chóng nếu vỡ khối phình.

Ngày 3-7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết vừa phẫu thuật cứu bệnh nhân khỏi "quả bom hẹn giờ" do phình động mạch chủ bụng.

Ca đại phẫu cứu người bệnh khỏi nguy cơ tử vong. Ảnh: BVCC.

Theo đó, ông N.T.N. (67 tuổi, phường Xóm Chiếu, TPHCM) xuất hiện các triệu chứng đau bụng âm ỉ, đầy bụng. Khi cơn đau dữ dội kéo dài và dồn dập, ông N. được người nhà chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu.

Qua thăm khám ban đầu, bác sĩ nghi ngờ người bệnh có tổn thương mạch máu nguy hiểm. Bệnh nhân được chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) đa dãy có cản quang khảo sát hệ thống mạch máu và xét nghiệm máu.

Kết quả cho thấy, ông N. có khối phình động mạch chủ bụng đoạn dưới thận với kích thước lớn, thành mạch xuất hiện nhiều vị trí mỏng, có dấu hiệu dọa vỡ.

Bên cạnh đó, hệ thống mạch máu liên quan bị vôi hóa nặng, khiến tình trạng bệnh lý trở nên phức tạp hơn.

Động mạch chủ bụng là mạch máu lớn nhất đưa máu từ tim đến nuôi dưỡng các cơ quan trong ổ bụng và phần dưới cơ thể. Phình động mạch chủ bụng được ví như một “quả bom nổ chậm” vì diễn tiến âm thầm, gần như không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Khi khối phình vỡ, người bệnh có thể bị mất máu ồ ạt, dẫn đến tử vong nhanh chóng.

Thách thức lớn nhất nằm ở tổng thể bệnh lý nền nghiêm trọng của người bệnh. Ông N. vừa bị hẹp động mạch cảnh hai bên trên 50% (nguy cơ tai biến mạch máu não rất cao khi huyết áp dao động), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và suy thận mạn giai đoạn 4.

Bệnh nhân ổn định và xuất viện sau 7 ngày. Ảnh: BVCC.

Trước tình huống trên, ê-kíp tính toán kỹ lưỡng và lựa chọn phương pháp mổ mở: cắt bỏ đoạn phình động mạch chủ bụng dưới thận và thay thế bằng ống ghép nhân tạo.

PGS-TS-BS Trần Minh Bảo Luân, Phó Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực - Mạch máu chia sẻ, thách thức của ca đại phẫu là việc kiểm soát và khâu nối mạch máu tại vị trí dưới thận.

"Thành mạch của người bệnh đã bị xơ vữa, tổn thương nhiều nơi nên rất mỏng manh. Từng mũi khâu phải được thực hiện cực kỳ chính xác. Chỉ một sơ suất nhỏ, tình trạng chảy máu có thể xảy ra nghiêm trọng và rất khó kiểm soát”, BS Luân nói.

Sau gần 4 giờ tập trung cao độ, ca đại phẫu kết thúc thành công. Khối phình nguy hiểm được loại bỏ hoàn toàn, dòng máu được tái lập qua ống ghép nhân tạo. Người bệnh xuất viện sau 7 ngày.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ hệ thống mạch máu: không hút thuốc lá; kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết; duy trì chế độ ăn giảm muối, hạn chế chất béo bão hòa; tăng cường rau xanh, trái cây và tập luyện thể dục đều đặn ít nhất 30 phút mỗi ngày.

GIAO LINH