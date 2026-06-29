Bác sĩ Nguyễn Công Cửu: Đằng sau mỗi ca làm đẹp là câu chuyện chưa từng được kể

Đối với nhiều người, làm đẹp đơn giản là thay đổi diện mạo. Nhưng đối với những người làm nghề thẩm mỹ lâu năm, mỗi khách hàng tìm đến đều mang theo một câu chuyện riêng mà không phải ai cũng biết được.

Có người muốn cải thiện một khuyết điểm khiến họ mất tự tin trong nhiều năm. Có người mong muốn trẻ trung hơn để tự tin trong công việc. Cũng có những người phụ nữ sau nhiều năm dành thời gian cho gia đình giờ mới bắt đầu học cách quan tâm đến chính bản thân mình.

Bác sĩ Nguyễn Công Cửu

Với bác sĩ Nguyễn Công Cửu, hành trình nhiều năm gắn bó với lĩnh vực thẩm mỹ không chỉ là hành trình tạo nên những thay đổi về ngoại hình mà còn là hành trình đồng hành cùng khách hàng trên con đường tìm lại sự tự tin.

Hơn 1.000 ca làm đẹp và những điều không thể đo bằng con số

Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm mỹ, bác sĩ Nguyễn Công Cửu đã trực tiếp tham gia và thực hiện hơn 1.000 trường hợp làm đẹp. Con số đó có thể là một dấu mốc nghề nghiệp đáng nhớ, nhưng theo anh, điều quý giá nhất lại không nằm ở số lượng ca thực hiện.

"Mỗi khách hàng là một câu chuyện khác nhau. Điều tôi học được nhiều nhất không phải là kỹ thuật mà là sự thấu hiểu", anh chia sẻ.

Trong quá trình làm nghề, anh từng gặp nhiều khách hàng mang theo những mặc cảm kéo dài nhiều năm. Có người luôn né tránh việc chụp ảnh vì thiếu tự tin với ngoại hình. Có người ngại giao tiếp hoặc xuất hiện trước đám đông. Cũng có những khách hàng chỉ đơn giản mong muốn cải thiện một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt để cảm thấy yêu bản thân hơn.

Chính những câu chuyện ấy giúp anh hiểu rằng giá trị lớn nhất của ngành thẩm mỹ không nằm ở việc thay đổi diện mạo mà nằm ở việc giúp khách hàng cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.

Làm đẹp không phải để trở thành một người khác

Một trong những quan điểm mà bác sĩ Nguyễn Công Cửu luôn theo đuổi là: "Làm đẹp không phải để trở thành một người khác. Làm đẹp là để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

Theo anh, mỗi khuôn mặt đều có những nét riêng tạo nên bản sắc cá nhân. Vì vậy, mục tiêu của thẩm mỹ hiện đại không phải là tạo ra những gương mặt giống nhau mà là giúp mỗi người phát huy được những ưu điểm vốn có của mình. Trong quá trình tư vấn, anh luôn dành nhiều thời gian để lắng nghe và đánh giá nhu cầu thực tế của khách hàng.

Sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu

Bác sĩ Nguyễn Công Cửu

Trong lĩnh vực thẩm mỹ, công nghệ và xu hướng làm đẹp có thể thay đổi liên tục. Tuy nhiên, có một nguyên tắc mà bác sĩ Nguyễn Công Cửu luôn giữ vững trong suốt quá trình hành nghề, đó là sự an toàn. Theo anh, một kết quả đẹp nhưng không đảm bảo an toàn sẽ không bao giờ là một kết quả thành công.

Giữ nghề bằng chuyên môn, giữ niềm tin bằng sự tận tâm

Sau hơn 1.000 trường hợp làm đẹp, điều khiến anh trân trọng nhất là việc nhiều khách hàng vẫn tiếp tục đồng hành, tiếp tục giới thiệu người thân và tiếp tục đặt niềm tin vào mình qua nhiều năm.

Có lẽ đối với một người làm nghề y, đó chính là sự ghi nhận ý nghĩa nhất. Và đó cũng là con đường mà bác sĩ Nguyễn Công Cửu vẫn đang kiên trì theo đuổi: lấy chuyên môn làm nền tảng, lấy trách nhiệm làm nguyên tắc và lấy sự hài lòng lâu dài của khách hàng làm mục tiêu cho hành trình nghề nghiệp của mình.