"Trạm sức khỏe" Pharmacity: điểm tựa vững chắc cho các tài năng nhí tại giải VPC Future Stars 2026

Tiếp sức cho các tài năng nhí
Diễn ra từ ngày 4 đến 5-7-2026 tại Đà Nẵng, giải đấu quy tụ hàng loạt cuộc so tài kịch tính từ các nhóm tuổi U10 đến U18. Với lịch thi đấu dày đặc từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 30 liên tục mỗi ngày, áp lực thể lực đặt lên vai các vận động viên trẻ là không hề nhỏ.
Để hỗ trợ tối đa cho các tài năng nhí, Pharmacity đã thiết lập "Trạm sức khỏe" ngay tại khu vực thi đấu nhằm hỗ trợ kịp thời cho công tác y tế. Trạm y tế lưu động này được trang bị đầy đủ các hạng mục chăm sóc sức khỏe thiết yếu, từ các giải pháp giải nhiệt, bù nước, bù khoáng nhanh đến các dụng cụ y tế sơ cứu chấn thương chuyên dụng.
Sự có mặt kịp thời của đội ngũ chuyên môn tại sân không chỉ giúp các vận động viên nhí nhanh chóng phục hồi thể lực mà còn mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho các bậc phụ huynh đang theo sát cổ vũ con em mình.
Bữa tiệc thể thao bùng nổ và những nhà vô địch xứng đáng
Sự tiếp sức toàn diện về mặt hạ tầng y tế từ Nhà tài trợ Danh xưng Pharmacity cũng đã góp phần tạo nên một chặng đua Sài Gòn thành công vang dội và giàu cảm xúc. Khán giả đã được chứng kiến bức tranh phong trào vô cùng đa dạng, đầy màu sắc của bộ môn Pickleball trẻ với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ lớn như Kỳ Hòa, Zocker, Wika, Holbrook, D-Joy, Khơ Thị, Facolos và Sypik An Giang.
Trong đó, CLB Pickleball CAND đã khẳng định chiều sâu lực lượng và chất lượng đào tạo trẻ vượt trội khi giành phần lớn các chức vô địch. Hạng mục cá nhân chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của tay vợt Trần Đức Lâm (CAND) khi xuất sắc mang về tới 6 huy chương vàng ở các nội dung đơn, đôi và đôi nam nữ thuộc nhóm tuổi U14, U16 và U18.
Đồng đội của em, tay vợt nữ Phạm Ngọc Hà Vy (CAND) cũng có một giải đấu ấn tượng không kém với việc sở hữu bộ sưu tập 5 huy chương, bao gồm nhiều ngôi vị quán quân tại nhóm tuổi U14 và U16.
Hiện thực hóa triết lý "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" từ gốc
Việc đưa "Trạm sức khỏe" ra khỏi không gian nhà thuốc để trực tiếp đồng hành cùng một giải đấu thể thao thanh thiếu niên là minh chứng rõ nét cho bước chuyển dịch chiến lược của Pharmacity. Thương hiệu đang từng bước khẳng định vai trò không chỉ xuất hiện khi người dân có nhu cầu điều trị và tư vấn sức khỏe, mà luôn chủ động đồng hành để hướng tới một lối sống lành mạnh, phòng bệnh từ sớm.
Đại diện Pharmacity chia sẻ, một nền tảng thể lực tốt trong dài hạn chỉ có thể được nuôi dưỡng bền bỉ từ những thói quen tích cực trong đời sống hằng ngày. Trở thành nhà tài trợ danh xưng của VPC Future Stars 2026 chính là cách Pharmacity khích lệ thế hệ trẻ Gen Z và Gen Alpha chủ động xây dựng ý thức rèn luyện, bảo vệ sức khỏe của chính mình.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa thể thao trẻ và nền tảng chăm sóc sức khỏe chủ động của Pharmacity hứa hẹn sẽ tiếp tục gieo những hạt mầm tích cực, hướng tới việc kiến tạo một thế hệ Việt Nam tương lai năng động, khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.