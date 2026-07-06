"Trạm sức khỏe" Pharmacity: điểm tựa vững chắc cho các tài năng nhí tại giải VPC Future Stars 2026

Suốt 3 ngày thi đấu liên tục dưới thời tiết nắng nóng, hình ảnh "Trạm sức khỏe" của nhà thuốc Pharmacity tại giải Vietnam Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 (VPC Future Stars 2026) chặng Đà Nẵng đã trở thành một điểm tựa an tâm cho giải đấu. Không chỉ là nơi tiếp đón và nạp năng lượng, trạm y tế đặc biệt này chính là sự đồng hành thiết thực, giúp các tay vợt nhí và gia đình hoàn toàn yên tâm cống hiến những trận tranh tài.

Các vận động viên xuất sắc đạt thành tích cao trong tại giải Vietnam Pickleball Open Cup - Future Stars 2026 (VPC Future Stars 2026) chặng Đà Nẵng

Tiếp sức cho các tài năng nhí

Diễn ra từ ngày 4 đến 5-7-2026 tại Đà Nẵng, giải đấu quy tụ hàng loạt cuộc so tài kịch tính từ các nhóm tuổi U10 đến U18. Với lịch thi đấu dày đặc từ 7 giờ 30 đến 20 giờ 30 liên tục mỗi ngày, áp lực thể lực đặt lên vai các vận động viên trẻ là không hề nhỏ.

Các phụ huynh lo lắng cho sức khỏe con em tham gia giải đấu trong thời tiết nắng nóng

Để hỗ trợ tối đa cho các tài năng nhí, Pharmacity đã thiết lập "Trạm sức khỏe" ngay tại khu vực thi đấu nhằm hỗ trợ kịp thời cho công tác y tế. Trạm y tế lưu động này được trang bị đầy đủ các hạng mục chăm sóc sức khỏe thiết yếu, từ các giải pháp giải nhiệt, bù nước, bù khoáng nhanh đến các dụng cụ y tế sơ cứu chấn thương chuyên dụng.

Sự có mặt kịp thời của đội ngũ chuyên môn tại sân không chỉ giúp các vận động viên nhí nhanh chóng phục hồi thể lực mà còn mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho các bậc phụ huynh đang theo sát cổ vũ con em mình.

Bữa tiệc thể thao bùng nổ và những nhà vô địch xứng đáng

Sự tiếp sức toàn diện về mặt hạ tầng y tế từ Nhà tài trợ Danh xưng Pharmacity cũng đã góp phần tạo nên một chặng đua Sài Gòn thành công vang dội và giàu cảm xúc. Khán giả đã được chứng kiến bức tranh phong trào vô cùng đa dạng, đầy màu sắc của bộ môn Pickleball trẻ với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ lớn như Kỳ Hòa, Zocker, Wika, Holbrook, D-Joy, Khơ Thị, Facolos và Sypik An Giang.

Trong đó, CLB Pickleball CAND đã khẳng định chiều sâu lực lượng và chất lượng đào tạo trẻ vượt trội khi giành phần lớn các chức vô địch. Hạng mục cá nhân chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của tay vợt Trần Đức Lâm (CAND) khi xuất sắc mang về tới 6 huy chương vàng ở các nội dung đơn, đôi và đôi nam nữ thuộc nhóm tuổi U14, U16 và U18.

Đồng đội của em, tay vợt nữ Phạm Ngọc Hà Vy (CAND) cũng có một giải đấu ấn tượng không kém với việc sở hữu bộ sưu tập 5 huy chương, bao gồm nhiều ngôi vị quán quân tại nhóm tuổi U14 và U16.

Hiện thực hóa triết lý "Phòng bệnh hơn chữa bệnh" từ gốc

Trạm sức khỏe của Pharmacity tại giải Vietnam Pickleball Open Cup - Future Stars 2026

Việc đưa "Trạm sức khỏe" ra khỏi không gian nhà thuốc để trực tiếp đồng hành cùng một giải đấu thể thao thanh thiếu niên là minh chứng rõ nét cho bước chuyển dịch chiến lược của Pharmacity. Thương hiệu đang từng bước khẳng định vai trò không chỉ xuất hiện khi người dân có nhu cầu điều trị và tư vấn sức khỏe, mà luôn chủ động đồng hành để hướng tới một lối sống lành mạnh, phòng bệnh từ sớm.