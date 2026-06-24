Tác nhân phổ biến nhất gây viêm màng não vi khuẩn ở trẻ nhỏ

Dữ liệu giám sát tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM, cho thấy, phế cầu khuẩn là tác nhân phổ biến nhất gây viêm màng não vi khuẩn ở trẻ dưới 5 tuổi với tỷ lệ 86,1%.

Ngày 24-6, Hội Y học dự phòng Việt Nam phối hợp Pfizer Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học nhằm chia sẻ và cập nhật thông tin y khoa về bệnh do phế cầu khuẩn ở trẻ em.

GS-TS-BS Phan Trọng Lân chia sẻ tại tọa đàm ngày 24-6.

Phát biểu tại tọa đàm, GS-TS-BS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Chủ tịch Hội Y học dự phòng Việt Nam chia sẻ, phế cầu khuẩn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết ở trẻ em.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nghiên cứu trên 274 trẻ mắc bệnh phế cầu xâm lấn, ghi nhận 24 ca tử vong (84,7% trong đó dưới 5 tuổi).

Còn dữ liệu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cho thấy, ở trẻ dưới 5 tuổi, phế cầu khuẩn là tác nhân phổ biến nhất gây viêm màng não vi khuẩn với tỷ lệ 86,1%.

Ước tính, hiện khoảng 1/3 trẻ em Việt Nam mang vi khuẩn phế cầu không triệu chứng ở vùng hầu họng. Từ đó, trở thành nguồn lây chủ yếu trong cộng đồng và gia đình nhiều thế hệ cùng chung sống.

Dưới tác động của ô nhiễm môi trường, đô thị hóa và tình trạng tự ý sử dụng kháng sinh, "bức tranh" dịch tễ của bệnh do phế cầu khuẩn càng phức tạp hơn. Các typ huyết thanh lưu hành ngày càng đa dạng, gia tăng các typ có độc lực cao.

BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố chia sẻ tại tọa đàm.

Tại tọa đàm, BSCKII Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết, trẻ nhũ nhi, trẻ dưới 5 tuổi, trẻ có bệnh nền nguy cơ cao chịu hưởng nặng nề vì bệnh do phế cầu khuẩn. Việc điều trị gặp rất nhiều thách thức do tình trạng đề kháng kháng sinh.

Theo BS Tiến, BV Nhi đồng Thành phố từng ghi nhận một bệnh nhi 13 tuổi phải điều trị hồi sức hơn 2 tháng.

Trẻ nhập viện vì viêm phổi nặng do phế cầu khuẩn, kèm tràn mủ màng phổi. Mặc dù bác sĩ sử dụng kháng sinh mạnh nhưng tình trạng không cải thiện, trẻ bị sốc nhiễm khuẩn.

Ê-kíp tiến hành nhiều biện pháp hồi sức tích cực, dẫn lưu màng phổi. Trải qua thời gian dài điều trị, bệnh nhi sút cân nghiêm trọng. Trẻ được nâng đỡ bằng dinh dưỡng đặc biệt và tập vật lý trị liệu do di chứng hô hấp.

Do đó, các chuyên gia nhấn mạnh, việc phòng ngừa hiệu quả sẽ giúp trẻ tránh được hậu quả nặng nề từ bệnh phế cầu gây ra.

Trong bối cảnh đó, vaccine được xem là một trong những công cụ quan trọng nhất để giảm gánh nặng bệnh tật. Tại Việt Nam, vaccine phế cầu cũng đã được đưa vào danh mục của Chương trình Tiêm chủng mở rộng theo lộ trình triển khai của ngành y tế.

GIAO LINH