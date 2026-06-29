Pharmacity mang "Hành trình yêu thương" đến Hải Phòng

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Hải Phòng và Nhà thuốc Pharmacity vừa tổ chức thành công chương trình "Hành trình yêu thương năm 2026". Sự kiện đã mang đến dịch vụ thăm khám y tế cùng hàng trăm phần quà thiết thực cho gần 400 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Chăm sóc sức khỏe gia đình Việt

Ban tổ chức trao 50 phần quà đặc biệt (trị giá 5.000.000 VNĐ/phần) dành riêng cho các mẹ bầu và mẹ có con nhỏ đang có hoàn cảnh khó khăn

Diễn ra tại UBND phường Hải Dương (TP. Hải Phòng), "Hành trình yêu thương" là một trong những chiến dịch vì cộng đồng trọng điểm do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Pharmacity phối hợp triển khai. Chương trình hướng tới mục tiêu mang đến sự hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp phụ nữ mang thai có một thai kỳ an toàn và tạo nền tảng phát triển vững chắc cho trẻ nhỏ ngay từ giai đoạn đầu đời.

Tại sự kiện, đội ngũ các y bác sĩ và dược sĩ giàu kinh nghiệm đã triển khai trạm tầm soát sức khỏe cộng đồng. Tại đây, người dân không chỉ được kiểm tra các chỉ số cơ bản như đo loãng xương, huyết áp, đường huyết mà còn được các chuyên gia y tế, bác sĩ từ các bệnh viện uy tín trực tiếp tư vấn sức khỏe.

Bên cạnh việc thăm khám miễn phí, 50 phần quà đặc biệt (trị giá 5.000.000 VNĐ/phần) cho các mẹ bầu và mẹ có con nhỏ đang có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đã được Pharmacity cùng các đối tác đồng hành là các thương hiệu chăm sóc sức khỏe uy tín như Lineabon, Internshop, Sterimar, Cetaphil baby và Enzymax kids trao tặng. Đồng thời, 350 phần quà chăm sóc sức khỏe cũng được trao tặng cho toàn bộ người dân đến tham gia chương trình, thể hiện tinh thần tương thân tương ái mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đối với sức khỏe của bà mẹ và trẻ em.

Lan tỏa giá trị nhân văn cùng các tổ chức đoàn thể

Hàng trăm bà mẹ và trẻ em tại địa bàn đã được thăm khám và tư vấn sức khỏe

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Pharmacity là đối tác chiến lược trong phối hợp triển khai các chuỗi chương trình thiện nguyện nhằm chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước trong nhiều năm qua.

Công tác tổ chức, rà soát và lập danh sách các bà mẹ mang thai, bà mẹ có con nhỏ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường cũng đã được chuẩn bị chu đáo với sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành tại địa phương, góp phần quan trọng cho sự thành công của chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ: " “Hành trình yêu thương” do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Pharmacity phối hợp triển khai không chỉ đơn thuần là hoạt động khám sức khỏe, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con nhỏ, mà chương trình còn đem đến cơ hội để người dân được tư vấn, được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng và phòng ngừa bệnh tật một cách chủ động".

"Hơn cả sẻ chia" - Hành trình bền bỉ vì cộng đồng

"Hành trình yêu thương" là chuỗi chương trình thiện nguyện nổi bật thuộc dự án cộng đồng mang tên "Hơn cả sẻ chia" của Pharmacity phối hợp cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam triển khai. Chỉ tính riêng trong năm 2025, "Hành trình yêu thương" đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi trao tặng 200 phần quà sức khỏe với tổng trị giá lên đến 2 tỷ đồng cho các mẹ bầu trên toàn quốc.

Tiếp nối chuỗi thành công đó, "Hành trình yêu thương 2026" tại Hải Phòng là điểm khởi đầu cho hành trình năm nay. Theo kế hoạch, vào tháng 10/2026, chuyến xe nhân ái của chương trình sẽ tiếp tục lăn bánh đến tỉnh Vĩnh Long, dự kiến nâng tổng số người được thụ hưởng từ chiến dịch này trên cả nước lên 800 người.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động cấp phát quà, thông qua các buổi tọa đàm và tư vấn sức khỏe, chương trình còn góp phần nâng cao nhận thức xã hội về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Việc hướng dẫn thực hành chăm sóc y tế khoa học giúp các bậc phụ huynh tự tin hơn trong việc bảo vệ con trẻ, qua đó khích lệ các gia đình vượt qua nghịch cảnh để xây dựng một tổ ấm khỏe mạnh, hạnh phúc.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Giám đốc Kinh doanh & Vận hành khu vực miền Bắc của Nhà thuốc Pharmacity, chia sẻ tại chương trình

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Ủy viên BCH Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - Giám đốc Kinh doanh & Vận hành khu vực miền Bắc của Nhà thuốc Pharmacity, chia sẻ: “Với Pharmacity, chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một phần công việc mà chúng tôi luôn gắn bó và mong muốn làm tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi hiểu rằng với phụ nữ mang thai, các bà mẹ đang nuôi con nhỏ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, việc được thăm khám và tư vấn sức khỏe đúng lúc có ý nghĩa rất thiết thực - không chỉ ở những phần quà được trao, mà còn ở sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời”.