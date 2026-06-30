Điều giữ chân khách hàng không phải là quảng cáo

Trong vài năm trở lại đây, ngành thẩm mỹ tại Việt Nam phát triển với tốc độ rất nhanh. Cùng với sự phát triển đó là sự xuất hiện của nhiều công nghệ mới, nhiều phương pháp làm đẹp mới và rất nhiều hình thức quảng bá khác nhau.

Đối với khách hàng, việc có thêm nhiều lựa chọn là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, khi đứng trước quá nhiều thông tin, điều khiến nhiều người băn khoăn không còn là nên chọn dịch vụ nào mà là nên đặt niềm tin vào ai. Bởi suy cho cùng, làm đẹp không đơn thuần là một dịch vụ thông thường. Đó là một quyết định liên quan đến ngoại hình, sự tự tin và đôi khi là cảm xúc của mỗi người.

Là người đã có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực thẩm mỹ nội khoa, Phan Thùy Trang - Giám đốc Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ VINCY, hiểu khá rõ điều đó. Bắt đầu tiếp cận với ngành thẩm mỹ từ năm 2017, chị lựa chọn gắn bó với công việc bằng một tâm thế khá giản dị: học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân qua từng khách hàng.

Những ngày đầu làm nghề không có nhiều điều đặc biệt. Giống như nhiều người trẻ khác bước chân vào một lĩnh vực mới, chị dành phần lớn thời gian để học hỏi từ thực tế công việc, từ những người đi trước và từ chính những trải nghiệm với khách hàng.

Qua thời gian, chị lựa chọn tập trung nhiều hơn vào mảng thẩm mỹ nội khoa, đặc biệt là các dịch vụ filler, botox và các giải pháp trẻ hóa không phẫu thuật. Theo chị Trang, đây là lĩnh vực đòi hỏi sự cẩn trọng bởi mỗi khuôn mặt là một câu chuyện khác nhau. Không có một công thức chung cho tất cả mọi người và cũng không phải khách hàng nào cũng cần thực hiện giống nhau.

“Nhiều người nghĩ rằng làm đẹp là phải thay đổi thật nhiều. Nhưng thực tế, đôi khi chỉ cần một sự điều chỉnh phù hợp cũng đã mang lại cảm giác tự tin hơn cho khách hàng”, chị chia sẻ.

Có lẽ chính vì quan điểm đó mà trong quá trình làm việc, chị luôn dành thời gian để trao đổi kỹ với khách hàng trước khi đưa ra bất kỳ đề xuất nào.

Trải qua nhiều năm làm việc, chị cũng có cơ hội đồng hành cùng nhiều bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ. Trong đó, sự hợp tác kéo dài nhiều năm với bác sĩ Nguyễn Công Cửu đã giúp chị tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế cũng như có điều kiện tiếp cận sâu hơn với các quy trình chuyên môn trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Phan Thùy Trang - Giám đốc Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ VINCY.

Hiện nay, chị Trang cùng đội ngũ cộng sự đang phát triển Phòng khám Chuyên khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ VINCY. Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, nhiều đơn vị lựa chọn đầu tư mạnh cho hoạt động quảng bá để mở rộng tệp khách hàng. Tuy nhiên, tại VINCY, đội ngũ vẫn giữ quan điểm ưu tiên cho chất lượng dịch vụ, quy trình chăm sóc và sự theo dõi khách hàng sau điều trị.

Có những khách hàng đã đồng hành cùng phòng khám trong nhiều năm. Cũng có những khách hàng mới tìm đến thông qua sự giới thiệu từ bạn bè, người thân hoặc những người đã từng trải nghiệm dịch vụ trước đó. Đối với chị Trang, đó là điều đáng trân trọng nhất.

Bởi trong ngành dịch vụ nói chung và ngành thẩm mỹ nói riêng, sự giới thiệu từ khách hàng cũ thường không đến từ những lời quảng bá mà đến từ trải nghiệm thực tế. Một khách hàng hài lòng có thể không nói quá nhiều, nhưng họ sẽ nhớ cảm giác được lắng nghe, được tư vấn cẩn thận và được tôn trọng trong suốt quá trình làm đẹp.

Thị trường có thể thay đổi, công nghệ có thể phát triển nhanh hơn, xu hướng làm đẹp cũng sẽ liên tục được cập nhật. Nhưng dù ở bất kỳ giai đoạn nào, sự cẩn trọng trong chuyên môn, tinh thần học hỏi và trách nhiệm với khách hàng vẫn là những giá trị cần được duy trì.