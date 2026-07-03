Vinmec đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm phẫu thuật robot hàng đầu khu vực

Nếu 10 năm trước là giai đoạn Việt Nam tiếp cận công nghệ robot thì 10 năm tới phải là giai đoạn làm chủ công nghệ. Không chỉ trong ứng dụng lâm sàng, mà cả đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái y tế công nghệ cao. Đó là tầm nhìn được GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ tại lễ khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec.

Kiến tạo hệ sinh thái thay vì chỉ đầu tư robot

Trong nhiều năm, phẫu thuật robot tại Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận như sự hiện diện của những cỗ máy hiện đại trong phòng mổ. Tuy nhiên, khi y học toàn cầu bước vào kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và kết nối số, tương lai của phẫu thuật robot đang được tái định nghĩa.

Theo ông Wesley Wee - Giám đốc Cấp cao Giải pháp Tổng thể khu vực Đông Nam Á, Glomatrix (Tập đoàn MicroPort), tương lai của phẫu thuật robot sẽ không còn được đo bằng số lượng robot được lắp đặt, mà bằng khả năng kết nối công nghệ với đào tạo, nghiên cứu và chia sẻ chuyên môn trên quy mô toàn hệ thống.

“Với sự đồng hành của Chính phủ, đội ngũ chuyên gia giàu năng lực cùng thế hệ bác sĩ trẻ tiếp cận công nghệ rất nhanh, Việt Nam đang có đầy đủ nền tảng để trở thành trung tâm phát triển phẫu thuật robot của khu vực trong những năm tới”- ông Wesley Wee nhận định.

Các chuyên gia chia sẻ tại tọa đàm “One Network - One Future: Từ công nghệ đến hệ sinh thái phẫu thuật Robot Việt Nam” trong khuôn khổ Lễ khai trương hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec

Đó cũng là định hướng Vinmec theo đuổi khi phát triển hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao. Thay vì coi việc sở hữu robot là đích đến, Vinmec xem đây là điểm khởi đầu để hình thành một hệ sinh thái ngoại khoa công nghệ cao, được kết nối trong cùng một nền tảng thống nhất.

Hiện nay, Trung tâm sở hữu hệ sinh thái robot đa nền tảng với sự hiện diện của nhiều công nghệ hàng đầu thế giới như Da Vinci Xi, Hugo RAS, Toumai MT-1000, CORI, ROSA, MISSO, Mazor X Stealth Edition và tiếp tục cập nhật và mở rộng.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng và ekip bác sĩ Vinmec trong một ca phẫu thuật thay khớp gối bằng robot

Hệ thống này bao phủ hầu hết lĩnh vực ngoại khoa trọng điểm, từ phẫu thuật điều trị ung thư, tiêu hóa, tiết niệu, sản phụ khoa đến chấn thương chỉnh hình và thần kinh - cột sống, giúp người bệnh được tiếp cận giải pháp điều trị phù hợp nhất với từng bệnh lý.

Việc phát triển đồng thời nhiều nền tảng robot giúp mở rộng năng lực điều trị đa chuyên khoa, đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ tiếp cận những triết lý thiết kế, mô hình vận hành và xu hướng phát triển khác nhau của ngoại khoa robot trên thế giới. Theo GS.TS.BS Trần Trung Dũng, đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy ứng dụng sang làm chủ công nghệ - yếu tố được xem là chìa khóa của nền y học trong tương lai.

Hệ sinh thái robot Vinmec hiện kết nối 5 trung tâm trọng điểm tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ và các bệnh viện khác, cùng 31 nhóm chuyên khoa theo một chuẩn chuyên môn thống nhất. Nhờ đó, bệnh nhân tại miền Trung có thể tiếp cận công nghệ robot AI tương đương các trung tâm lớn hay những ca bệnh phức tạp tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ được hỗ trợ chuyên môn từ mạng lưới chuyên gia trên toàn hệ thống Vinmec.

Mạng lưới này cũng tạo tiền đề để Việt Nam từng bước tham gia sâu hơn vào bản đồ du lịch y tế khu vực, khi công nghệ, chuyên môn và mạng lưới kết nối cùng hội tụ theo chuẩn mực quốc tế.

Đầu tư cho con người để làm chủ công nghệ

Từ việc hình thành hệ sinh thái robot, mở rộng năng lực điều trị, Vinmec hướng tới xây dựng nền tảng để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia định hình tương lai của ngoại khoa hiện đại.

Đánh giá về mô hình này, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho rằng, Hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao Vinmec là sự hội tụ của công nghệ hiện đại, trí tuệ Việt Nam, tinh thần khoa học, y đức và khát vọng phát triển trong kỷ nguyên y học chính xác.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm phẫu thuật robot hàng đầu khu vực

Đặc biệt, trong lĩnh vực robot y khoa, cuộc cạnh tranh của thập niên tới sẽ không còn là cuộc đua sở hữu những thiết bị hiện đại nhất, mà là xây dựng các mạng lưới có khả năng lan tỏa tri thức, chuẩn hóa chất lượng điều trị và tạo ra đổi mới sáng tạo liên tục. Chính vì vậy, đầu tư cho con người sẽ quyết định giá trị lâu dài của công nghệ.

Đây cũng là lý do Vinmec phát triển hệ thống Trung tâm Phẫu thuật Robot Công nghệ cao theo mô hình 3 trong 1, kết hợp điều trị, đào tạo và nghiên cứu - chuyển giao công nghệ.

“Ngày hôm nay, chúng ta đang đầu tư robot. Nhưng điều quan trọng hơn, chúng ta đang đầu tư vào những con người sẽ sử dụng robot trong tương lai. Những bác sĩ trẻ hôm nay, những nhà khoa học hôm nay sẽ là những người dẫn dắt y học Việt Nam trong 10 hay 20 năm tới”- GS.TS.BS Trần Trung Dũng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, GS.TS.BS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - cho rằng, Việt Nam đang sở hữu lợi thế lớn với đội ngũ bác sĩ trẻ được đào tạo bài bản. Với nguồn nhân lực chất lượng cao kết hợp cùng sự kết nối giữa các hệ thống y tế trong và ngoài nước, lĩnh vực phẫu thuật robot của Việt Nam sẽ phát triển rất nhanh trong những năm tới.