Huế khám sức khỏe miễn phí cho 1,27 triệu người dân

Huế triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Video: TP Huế triển khai khám sức khỏe miễn phí cho 100% người dân

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

TP Huế triển khai khám sức khỏe miễn phí cho 100% người dân

Phát biểu tại lễ phát động, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho rằng, để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị ngành Y tế tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nâng cao chất lượng chuyên môn, đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý hiệu quả Sổ sức khỏe điện tử để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngày càng thuận lợi, chất lượng.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông tiếp tục đồng hành, lan tỏa ý nghĩa của chương trình để việc khám sức khỏe định kỳ trở thành thói quen tốt trong mỗi người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Huế đề nghị đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, nêu cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ tận tâm để mỗi người dân khi đến khám đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của ngành Y tế. Đồng thời, kêu gọi mỗi người dân chủ động chăm sóc sức khỏe của chính mình, coi việc khám sức khỏe định kỳ là khoản đầu tư cho tương lai, cho hạnh phúc gia đình và sự phát triển của cộng đồng.

TP Huế triển khai khám sức khỏe miễn phí cho 100% người dân



Theo kế hoạch, TP Huế đặt mục tiêu từ năm 2026, 100% người dân đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Toàn bộ người dân sau khi được khám sẽ được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời.

TP Huế hiện có khoảng 1,27 triệu người dân thuộc diện triển khai. Việc tổ chức khám được thực hiện theo lộ trình và nhóm đối tượng ưu tiên, trong đó tập trung trước cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và các nhóm yếu thế trong xã hội. Phấn đấu trước ngày 30-6-2026, TP Huế hoàn thành chỉ tiêu khám sức khỏe cho 50% người dân trên địa bàn và hoàn thành 100% vào cuối năm 2026.

VĂN THẮNG