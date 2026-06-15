Cử tri An Phú kiến nghị chống ngập, giảm ùn tắc giao thông

Sáng 15-6, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, cùng các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường An Phú trước kỳ họp thứ ba HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, cử tri phường An Phú phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến giao thông, chống ngập, bảo vệ môi trường, đất đai, an ninh trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Phú

Cử tri Huỳnh Văn Truyện, khu phố 1A, kiến nghị thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đồng thời, cử tri đề nghị sớm xử lý các điểm ngập nước trên địa bàn, nghiên cứu áp dụng mô hình “thành phố bọt biển” để nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tình trạng ngập úng đô thị.

Nhiều cử tri cũng đề xuất tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa; phát huy vai trò của người dân trong giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Cử tri phường An Phú kiến nghị các vấn đề về dân sinh

Liên quan lĩnh vực đất đai và an ninh trật tự, cử tri kiến nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn; xem xét các giải pháp phù hợp đối với chi phí chuyển mục đích sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đại diện doanh nghiệp, cử tri Trần Thanh Hợp đề nghị các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá lại việc cấm xe tải theo giờ trên các tuyến đường Trần Công An và Bùi Thị Xuân, nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Cử tri kiến nghị các vấn đề về an toàn giao thông, ngập nước cục bộ, an ninh trật tự, đồng thời bày tỏ mong muốn địa phương có thêm chính sách quan tâm đến người cao tuổi

Một số cử tri sinh sống tại khu dân cư Việt - Sing kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu dân cư.

Cử tri Lê Viết Tín, khu phố Bình Phước A, đề xuất địa phương quan tâm hơn đến công tác chăm lo người cao tuổi trên địa bàn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Nguyễn Thị Hiền giải đáp các thắc mắc của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện các sở, ngành và lãnh đạo phường An Phú đã tiếp thu, giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Nguyễn Thị Hiền, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 3 HĐND TPHCM, ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu số 3 HĐND TPHCM sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định và thông tin kết quả đến cử tri trong thời gian tới.

TÂM TRANG