Nghi nổ khí gas, 2 người bị thương

Rạng sáng 2-8, một vụ nổ lớn xảy ra tại căn nhà nằm trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TPHCM) khiến 2 người bị thương, 3 căn nhà bị hư hỏng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, người dân trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông), cách Bến xe Ngã tư Ga khoảng 200m, giật mình bởi tiếng nổ lớn.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ việc. Ảnh: HỮU TÂM

Khi kiểm tra, người dân phát hiện một căn nhà trong hẻm bị hư hỏng nặng. Bên trong, một cụ bà và một người đàn ông bị thương, đang hoảng loạn. Người dân nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng và phối hợp đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ nổ khiến toàn bộ phần mái của căn nhà trên bị sập, nhiều mảng tường đổ vỡ, gạch đá văng khắp nơi. Hai căn nhà liền kề cũng bị tốc mái tôn và hư hỏng nhiều hạng mục.

Vụ nổ khiến mái tôn căn nhà bị thổi văng và ảnh hưởng đến hai căn nhà lân cận. Ảnh: HỮU TÂM

Bước đầu lực lượng chức năng nhận định, sự cố nghi do rò rỉ khí từ bình gas trong nhà, gặp nguồn nhiệt dẫn đến phát nổ.

Đến 10 giờ cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường An Phú Đông vẫn đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

NGUYỄN TÂN