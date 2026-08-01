Lãnh đạo Thành ủy TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Côn Đảo

Đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM).

Chiều 1-8, đoàn lãnh đạo Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: VĂN MINH

Tham gia cùng đoàn có các đồng chí: Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Côn Đảo; cán bộ, chiến sĩ và y bác sĩ đang công tác tại Đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Lê Hoàng Hải cùng các đại biểu dâng hương tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: VĂN MINH

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, lãnh đạo Thành ủy TPHCM dành một phút mặc niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước hy sinh và yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Đoàn đại biểu cũng dâng hương các phần mộ: Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt và các mộ liệt sĩ.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Keo. Ảnh: VĂN MINH

Trước đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tại Đền thờ Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Keo.

VĂN MINH