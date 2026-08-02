Sơn La: Mưa lũ khiến 3 người tử vong

Sáng 2-8, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin: mưa lũ tại tỉnh Sơn La trong ngày 31-7 và 1-8 làm 3 người tử vong; tại tỉnh Lào Cai có 1 người bị thương.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích do mưa lũ tại xã Gia Phù (tỉnh Sơn La). Ảnh: TRUYỀN HÌNH SƠN LA

Cụ thể, tại xã Gia Phù (tỉnh Sơn La), tối 1-8, mưa lớn làm 3 người bị nước lũ cuốn trôi. Đến 22 giờ ngày 1-8, lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân tử vong. Theo TTXVN, khoảng 8 giờ ngày 2-8, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân còn lại.

Mưa dông cũng làm 13 ngôi nhà tại Lào Cai bị ảnh hưởng do sạt lở, ngập úng. Chính quyền địa phương sơ tán 30 gia đình để bảo đảm an toàn.

Tính từ 19 giờ ngày 1-8 đến 7 giờ ngày 2-8, Bắc bộ, Bắc Trung bộ và cao nguyên Trung bộ rải rác có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến 10-40mm. Một số nơi có lượng mưa cao như Tân Tiến (Lào Cai) 96mm, Du Già (Tuyên Quang) 79mm, Ia Tơi (Quảng Ngãi) 73mm, Thủy điện Ialy (Gia Lai) 68mm và Cống Lân (Hưng Yên) 57mm.

Một số nơi ghi nhận tổng lượng mưa từ tối 29-7 đến sáng 2-8 ở mức cao như: Đảo Trần (Quảng Ninh) 400mm, Móng Cái (Quảng Ninh) 337mm, Đức Hóa (Quảng Trị) 174mm, Bản Qua (Lào Cai) 169mm, Chi Khê (Nghệ An) 161mm và Tiền Hải (Hưng Yên) 155mm.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, chiều và tối 1-8 có mưa to gây ngập cục bộ ở một số khu vực. Ảnh: HOÀNG THANH HƯỜNG

Cơ quan khí tượng dự báo ngày và đêm 2-8, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 90mm.

Tại Nam bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều, sau đó biến đổi chậm. Đến ngày 5-8, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,95m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2m.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cũng cho biết, với hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, lúc 7 giờ ngày 2-8, lưu lượng nước về hồ Sơn La là 2.927m³/giây, lưu lượng xả 3.063m³/giây. Hồ Hòa Bình có lưu lượng về 3.692m³/giây, xả 2.712m³/giây. Hồ Tuyên Quang có lưu lượng về 1.065m³/giây, xả 1.228m³/giây. Hồ Tuyên Quang vẫn mở 1 cửa xả đáy từ 16 giờ ngày 24-7 đến nay.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi tin nhắn, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai tới 6 triệu thuê bao tại các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá. Hiện các địa phương tiếp tục tổ chức trực ban, theo dõi dự báo và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

PHÚC VĂN