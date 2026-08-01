Xã hội

Dự báo, Bắc bộ và Nam bộ mưa nhiều trong tháng 8

SGGPO

Chiều 1-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin về tình hình khí hậu tháng 8 trên phạm vi cả nước.

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Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, trong tháng 8, nhiều nơi có mưa. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo dự báo, trong tháng 8, Bắc bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, phía Bắc của cao nguyên Trung bộ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 10-30%.

Mưa lớn diện rộng tập trung chủ yếu tại Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Riêng cao nguyên Trung bộ và Nam bộ sẽ có nhiều ngày mưa rào và dông, có ngày mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Do hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới, các hình thế hội tụ gió trên cao và gió mùa Tây Nam ở phía Nam nên gây mưa diện rộng.

Thực hiện: PHÚC HẬU

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước.

Về nắng nóng, trong tháng 8, tại Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế, nắng nóng dự báo giảm so với trung bình nhiều năm.

Trong khi đó, duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục duy trì nắng nóng. Số ngày nắng nóng tại khu vực này có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân khu vực Nam Trung bộ cần đề phòng nắng nóng gay gắt, cục bộ có nơi đặc biệt gay gắt.

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PHÚC HẬU

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