TP Đồng Nai tổng kiểm soát xe khách

Sáng 1-8, Công an TP Đồng Nai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.

Đợt ra quân diễn ra từ hôm nay (1-8) cho đến khi có chỉ đạo mới.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai phát lệnh ra quân. Ảnh: CAĐN cung cấp

Theo Công an TP Đồng Nai, trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố xảy ra 545 vụ tai nạn giao thông, làm 363 người chết, 252 người bị thương.

Đặc biệt, vụ tai nạn xe khách ngày 21-7 khiến 7 người tử vong đặt ra yêu cầu phải siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Đợt ra quân này, lực lượng cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên, phương tiện cải tạo để kinh doanh vận tải, cùng các chủ xe, doanh nghiệp vận tải.

Địa bàn trọng điểm gồm các tuyến quốc lộ, tuyến kết nối cao tốc, khu vực sân bay Long Thành, bến xe, điểm đón - trả khách và các tuyến cửa ngõ.

Công an TP Đồng Nai ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh: CAĐN cung cấp

Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm: điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn hoặc ma túy; chạy quá tốc độ; đi sai phần đường, làn đường; vi phạm về tránh, vượt; sử dụng điện thoại khi lái xe...

Lực lượng chức năng sẽ kiểm tra giấy tờ, đăng kiểm, phù hiệu, hợp đồng vận chuyển, camera và các điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Hàng ngày, từ 22 giờ đến 5 giờ hôm sau, cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xe khách đường dài. Việc kiểm tra kết hợp tuần tra lưu động, khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình nhằm kịp thời phát hiện, xử lý phương tiện, lái xe và doanh nghiệp có nguy cơ cao.

﻿Các lực lượng diễu hành thể hiện quyết tâm sau lễ ra quân. Ảnh: CAĐN cung cấp

Tại lễ ra quân, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đồng Nai yêu cầu, Phòng Cảnh sát giao thông và công an các đơn vị, địa phương thực hiện chuyên đề nghiêm túc, thực chất, "bám tuyến, bám địa bàn, bám phương tiện", chuyển mạnh từ tuần tra sang quản lý dựa trên dữ liệu, khai thác hiệu quả thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, lịch sử vi phạm và tai nạn để nhận diện phương tiện có dấu hiệu bất thường.

Mục tiêu cuối cùng là giảm vi phạm, giảm nguy cơ và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.

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PHÚ NGÂN