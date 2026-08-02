Xã hội

Hà Nội lý giải vụ ngập lụt, ùn tắc tại khu vực Long Biên

SGGP

Ngày 1-8, Sở Xây dựng Hà Nội đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội và thông tin tới báo chí về 2 điểm ngập lụt tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh (phường Long Biên) sau trận mưa chiều tối 31-7, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông.

Lực lượng chức năng của Hà Nội ứng trực tại một điểm ngập lụt.
Lực lượng chức năng của Hà Nội ứng trực tại một điểm ngập lụt.

Theo đó, từ 17 giờ 30 tới đến 19 giờ ngày 31-7, trên địa bàn Hà Nội có mưa lớn, diện rộng, trong đó khu vực Long Biên lượng mưa đo được trên 115mm.

Do mưa lớn trong thời gian ngắn gây quá tải hệ thống thoát nước hiện có, trên địa bàn khu vực phía Bắc Hà Nội có 2 điểm ngập gây ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm là tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh (phường Long Biên).

Đây là 2 điểm ngập úng đã xác định giải pháp ứng trực đảm bảo thoát nước trong kế hoạch thoát nước mùa mưa 2026. Tại đây, đơn vị chức năng đã thực hiện các biện pháp tiêu thoát nước kịp thời, đến 20 giờ cùng ngày, nước cơ bản rút hoàn toàn.

Về ảnh hưởng giao thông, do mưa lớn gây úng ngập cục bộ tại vị trí có mật độ giao thông rất cao vào giờ cao điểm ngày cuối tuần nên gây tắc đường kéo dài.

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KHÁNH NGUYỄN

Từ khóa

Long Biên chống ngập thoát nước ngập lụt

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