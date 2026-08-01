Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập TP Bắc Ninh trực thuộc Trung ương

Ngày 1-8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 205/NQ-CP thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ.

Trung tâm phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh nhìn từ trên cao. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì hoàn thiện tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án, báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đại biểu Quốc hội.

Bộ Nội vụ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; chủ động báo cáo, giải trình với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Trước đó, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Đề án số 576/ĐA-UBND về việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh.

Theo Đề án, việc thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Tỉnh Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên 4.713,75 km², quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã.

Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước, quốc tế.

Bắc Ninh là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước, GRDP năm 2025 đạt 10,27%.

Bắc Ninh là vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống lịch sử, văn hóa với nhiều di sản được UNESCO ghi danh, hệ thống lễ hội, làng nghề, di tích và không gian văn hóa đặc sắc.

Thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương khẳng định vị thế của Bắc Ninh là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

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LÂM NGUYÊN