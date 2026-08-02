Khi xe buýt trở thành lựa chọn ưu tiên

Một tháng sau khi TPHCM triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt, giao thông công cộng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.
Hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố phục vụ khoảng 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương hơn 2,18 triệu lượt khách.
Không chỉ thu hút thêm người dân lựa chọn xe buýt cho việc đi làm, học tập và vui chơi, chính sách còn góp phần lan tỏa hình ảnh một hệ thống giao thông công cộng ngày càng văn minh, hiện đại và thân thiện.
Từ những nhà chờ mới, ứng dụng tra cứu tuyến xe thông minh, sự tận tình của đội ngũ phục vụ đến việc hỗ trợ người khuyết tật và kết nối các điểm đến trong thành phố, mỗi chuyến xe đang góp phần thay đổi thói quen đi lại, hướng tới xây dựng một đô thị xanh, bền vững và đáng sống.