Khi xe buýt trở thành lựa chọn ưu tiên

Một tháng sau khi TPHCM triển khai chính sách miễn phí vé xe buýt, giao thông công cộng đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Hệ thống xe buýt trên địa bàn thành phố phục vụ khoảng 8,5 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 39% so với cùng kỳ năm 2025, tương đương hơn 2,18 triệu lượt khách.

Nhân viên bến xe hỗ trợ hành khách sử dụng xe lăn lên xe buýt có sàn nâng tại Bến xe buýt Sài Gòn (Công viên 23 Tháng 9)

Không chỉ thu hút thêm người dân lựa chọn xe buýt cho việc đi làm, học tập và vui chơi, chính sách còn góp phần lan tỏa hình ảnh một hệ thống giao thông công cộng ngày càng văn minh, hiện đại và thân thiện.

Tài xế và nhân viên phục vụ trên tuyến xe buýt số 152 kết nối trung tâm TPHCM với Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất

Từ những nhà chờ mới, ứng dụng tra cứu tuyến xe thông minh, sự tận tình của đội ngũ phục vụ đến việc hỗ trợ người khuyết tật và kết nối các điểm đến trong thành phố, mỗi chuyến xe đang góp phần thay đổi thói quen đi lại, hướng tới xây dựng một đô thị xanh, bền vững và đáng sống.

Hành khách sử dụng ứng dụng MultiGO để tra cứu lộ trình, thời gian và lựa chọn tuyến phù hợp, giúp việc di chuyển bằng xe buýt thuận tiện hơn

Cán bộ, cảnh sát giao thông trải nghiệm xe buýt điện tại đặc khu Côn Đảo

Hành khách tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi sử dụng xe buýt tại Bến xe buýt Sài Gòn

Nhân viên theo dõi, điều hành hoạt động xe buýt tại Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng, đường Phạm Viết Chánh, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM

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