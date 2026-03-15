Cử tri Nam Trung bộ nô nức đi bầu cử

Sáng 15-3, cùng với cử tri trên cả nước, cử tri tại đặc khu Phú Quý và các xã, phường ven biển, miền núi của các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa và Đắk Lắk nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt tại các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Toàn đặc khu có hơn 23.000 cử tri tham gia bầu cử tại 6 điểm bầu cử với 21 khu vực bỏ phiếu. Công tác tổ chức được triển khai chặt chẽ, đúng quy định pháp luật; các khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, tạo không khí trang nghiêm nhưng gần gũi.

Cử tri Lâm Đồng và Khánh Hòa nô nức tham gia bầu cử. Thực hiện: TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG

Lãnh đạo và người dân đặc khu Phú Quý tham dự lễ khai mạc Ngày hội bầu cử

Những ngày trước bầu cử, tại các bến cá trên đảo Phú Quý, nhiều tàu thuyền đã liên tục vào bờ neo đậu. Sau những chuyến biển dài ngày, ngư dân nhanh chóng thu xếp công việc, chuẩn bị tham gia bỏ phiếu. Đối với nhiều người dân làm nghề biển, việc kịp trở về đất liền để tham gia bầu cử không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng vào những đại biểu sẽ được lựa chọn.

Người dân đặc khu Phú Quý tham gia bầu cử

Ngư dân và các lực lượng đang công tác trên đảo đều bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng ổn định.

Các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đặc khu Phú Quý bỏ phiếu bầu cử

Trong khi đó, tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), địa phương ven biển có đông ngư dân sinh sống, không khí bầu cử cũng diễn ra sôi nổi. Toàn phường hiện có 10 đơn vị bầu cử với 44 khu vực bỏ phiếu và khoảng 63.000 cử tri.

Ngư dân phường Phan Thiết neo đậu tàu thuyền để lên bờ đi bầu cử

Do đặc thù là địa bàn có nhiều lao động làm nghề khai thác hải sản, những ngày qua, nhiều tàu cá đã tranh thủ cập cảng sớm. Tại cảng cá Phan Thiết, tàu thuyền neo đậu ngay ngắn, ngư dân sau chuyến biển dài ngày nhanh chóng trở về địa phương để kịp tham gia bầu cử.

Tại tỉnh Khánh Hòa, từ sáng sớm 15-3, cử tri đã tập trung về các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tại điểm bỏ phiếu số 30 (phường Nam Nha Trang) gần cảng cá Hòn Rớ, nơi với phần lớn cử tri là ngư dân, ngay sau lễ khai mạc, không khí bầu cử diễn ra sôi nổi, khẩn trương và đúng quy định.

Cử tri phường Nam Nha Trang tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 30

Cử tri Ngô Đan Duy (52 tuổi, ngụ tổ Phú Cường) là ngư dân chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương trên vùng biển Trường Sa, bày tỏ sự phấn khởi khi đi bầu cử. Ông cho biết thông qua lá phiếu, kỳ vọng các đại biểu khóa mới sẽ có nhiều tiếng nói hơn trong việc hỗ trợ ngư dân, nhất là các chính sách liên quan đến giá nhiên liệu, dịch vụ hậu cần nghề cá và bảo vệ ngư dân khi khai thác hải sản trên các vùng biển xa.

Phường Nam Nha Trang có 85.721 cử tri tại 35 khu vực bỏ phiếu. Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường cho biết, địa phương có hơn 500 tàu cá khai thác thủy sản nên công tác tuyên truyền đối với cử tri là ngư dân được đặc biệt chú trọng. Phường đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền như hệ thống loa phát thanh, các nền tảng số và tổ tuyên truyền lưu động tại cộng đồng. Đồng thời, nhờ các tổ dân phố nắm chắc địa bàn, lực lượng chức năng trực tiếp đến bến cá, bến tàu và cảng dân sinh để thông báo, giúp ngư dân chủ động sắp xếp chuyến biển, kịp trở về tham gia bầu cử.

Cử tri xã miền núi Khánh Vĩnh tham gia bỏ phiếu

Tại phía Đông tỉnh Đắk Lắk, không khí ngày bầu cử 15-3 diễn ra trang trọng. Từ các buôn làng vùng sâu đến những khu vực giáp ranh, cử tri đồng loạt thực hiện quyền công dân.

Tại tỉnh Đắk Lắk, không khí ngày bầu cử 15-3 diễn ra trang trọng

Đặc biệt, tại các khu vực ven sông, ven biển của phường Sông Cầu, phường Tuy Hoà, phường Xuân Hoà… tinh thần trách nhiệm của bà con ngư dân được thể hiện rõ nét. Nhiều chủ tàu đã chủ động cho phương tiện cập bờ từ sớm, tạm gác lại những chuyến biển dài ngày để cùng anh em thuyền viên tham gia ngày hội toàn dân.

Cử tri phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk tham gia bầu cử

Vừa thực hiện xong nghĩa vụ bầu cử, ngư dân Nguyễn Văn Mạnh, chủ một tàu đánh bắt xa bờ, phấn khởi chia sẻ: "Dù chuyến biển đang vào vụ nhưng chúng tôi thống nhất cho tàu về bến sớm để kịp cầm lá phiếu trên tay. Với ngư dân chúng tôi, bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nơi gửi gắm niềm tin. Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, đầu tư hạ tầng, hậu cần nghề cá hiện đại hơn để bà con yên tâm bám trụ với nghề biển, phát triển kinh tế”.

Cử tri phường Sông Cầu, tỉnh Đắk Lắk có mặt tại điểm bầu cử từ rất sớm

Sự có mặt đông đủ của cử tri, đặc biệt là ngư dân vừa trở về từ biển khơi, góp phần tạo nên không khí dân chủ, trách nhiệm và phấn khởi trong ngày bầu cử tại các địa phương biển, hải đảo. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân đối với việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG - MAI CƯỜNG