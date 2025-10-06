Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ thành phố

UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc thủ tục, pháp lý, bảo đảm tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Chiều 6-10, Văn phòng UBND TPHCM phát đi thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về tiến độ triển khai Dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên và 4 dự án BOT cửa ngõ thành phố.

Theo đó, UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các vướng mắc thủ tục, pháp lý, bảo đảm tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương ban hành hướng dẫn về trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các dự án, báo cáo kết quả trước ngày 10-10 này.

Về phân bổ nền tái định cư, UBND các phường, xã phải hoàn thành việc xác định địa điểm và lập dự toán kinh phí tạm cư trước ngày 10-10; Sở Xây dựng được giao rà soát, phân bổ quỹ nhà tái định cư và nhà ở xã hội cho các dự án có quy mô lớn, hoàn thành trước ngày 15-10.

UBND TPHCM chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh công tác xác nhận nguồn gốc đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu hoàn tất trong tháng 12-2025.

Cụ thể, với Dự án Thành phần 1 (dự án cầu đường Bình Tiên), Sở Xây dựng phải góp ý các đồ án quy hoạch để các địa phương hoàn tất điều chỉnh quy hoạch trước ngày 10-10; Sở Tài chính thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 15-10; công tác bồi thường, tái định cư phải hoàn thành trong tháng 12-2025.

Với Dự án Thành phần 2, Ban Quản lý giao thông hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi trước ngày 10-10, Sở Xây dựng thẩm định và trình duyệt trước ngày 25-10.

Đối với Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh với tỉnh Tây Ninh), các địa phương liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư ngay sau khi dự án được phê duyệt. Riêng Dự án Thành phần 3, Sở Xây dựng hoàn tất thi tuyển kiến trúc các nút giao Bình Thuận, Kinh Dương Vương, cầu Bình Điền trước ngày 10-10 và trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 15-12.

Về Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh khu vực Bình Dương), UBND phường Hiệp Bình và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng khu vực Thủ Đức khẩn trương đề xuất bổ sung quỹ nền tái định cư.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 (từ An Sương đến Vành đai 3) và Dự án nâng cấp đường trục Bắc – Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi và tổ chức thi tuyển kiến trúc theo đúng tiến độ đã giao.

UBND TPHCM yêu cầu các địa phương thành lập Ban chỉ đạo cấp xã để thường xuyên kiểm điểm tiến độ bồi thường, hỗ trợ tái định cư, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các dự án trọng điểm được triển khai đúng kế hoạch.

