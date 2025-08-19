Chính trị

Xây dựng Đảng

Phường Bình Tiên kết nối thế mạnh với các phường giáp ranh để thúc đẩy kinh tế

SGGPO

Ngày 19-8, Đảng bộ phường Bình Tiên (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Đại hội đã thông qua 32 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ. Phường phấn đấu hoàn thành thu hồi mặt bằng dự án kênh Hàng Bàng giai đoạn 3, dự án cầu đường Bình Tiên; dự án mở đường dự phóng đường số 13 và rà soát các khu đất quy hoạch công viên để phát triển mảng xanh.

z6922196524375_f29bc495d8bf26db682bd24c82ed0861.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ tặng hoa chúc mừng đại hội

Phường Bình Tiên xác định phát triển kinh tế theo định hướng “Hợp tác, kết nối cùng phát triển bền vững” với các phường giáp ranh, các phường có những điểm tương đồng, thuận lợi để thúc đẩy đạt được các mục tiêu chung về tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là “thương mại - dịch vụ - du lịch” để kết nối phát triển đồng bộ cụm thương mại, dịch vụ Bình Tây và Bình Phú; xây dựng đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Chí, Bãi Sậy là trục động lực phát triển chính trên địa bàn phường.

1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Thọ phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ biểu dương những kết quả mà phường Bình Tiên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, phường cần chú trọng phát triển các ngành kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với hiện đại hóa đô thị và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt là việc phát huy lợi thế trên địa bàn trong trục kết nối trung tâm thương mại - dịch vụ Bình Phú - Bình Tây - Phú Lâm, gắn với chỉnh trang không gian đô thị dọc trục đường Võ Văn Kiệt.

z6922188940580_d1aec86a33163908044f14ea1c23c588.jpg
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tiên, nhiệm kỳ 2025-2030
z6922193052082_a79cea0aa916b88607e1e19dbcc7d93e.jpg
Đại biểu chụp hình lưu niệm tại đại hội

Ngoài ra, phường cần xác định phát triển kinh tế theo định hướng “Hợp tác, kết nối cùng phát triển bền vững” với các phường giáp ranh, các phường có những điểm tương đồng, thuận lợi để thúc đẩy đạt được các mục tiêu chung về tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bình Tiên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 đồng chí. Đồng chí Lê Kim Hiếu giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Nguyễn Hữu Vĩnh giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Vương Thanh Liễu giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

THU HOÀI

