Phường Thủ Đức (TPHCM) lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, phường Thủ Đức đã hình thành nhiều Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại những điểm quen thuộc với người dân.

Không gian mở tại nhà ga metro

Tranh thủ vài phút chờ tàu ở nhà ga Thủ Đức trên tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, Dương Thanh Nguyệt, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa đi tham quan rồi dừng lại trước một khu trưng bày ngay trong nhà ga.

Tại đây có những bức ảnh, tư liệu và sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh được sắp xếp gọn gàng, phía dưới là các mã QR để người xem có thể tìm hiểu thêm thông tin.

“Khi đi học bằng metro, những lúc chờ tàu em có thể đọc thêm các câu chuyện về Bác”, Nguyệt chia sẻ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại ga Thủ Đức (thuộc tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên)

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại nhà ga Thủ Đức được thiết kế trang trọng, hiện đại, trưng bày nhiều hình ảnh, tư liệu, sách báo, tranh vẽ và ấn phẩm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó còn có các hiện vật, nội dung giới thiệu những thành tựu của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập và làm theo gương Bác.

Tại không gian bố trí khu vực đọc sách, tích hợp mã QR để người xem dễ dàng tra cứu. Các nội dung được thiết kế song ngữ Việt - Anh, giúp khách nước ngoài có thể tiếp cận những câu chuyện về Bác. Đây cũng là nhà ga metro đầu tiên trong cả nước có Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay khu vực phục vụ hành khách.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết, việc đặt không gian tại nhà ga giúp các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa đến nhiều tầng lớp người dân, kể cả du khách từ các địa phương khác.

Du khách nước ngoài tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại không gian

Không khó để bắt gặp hình ảnh hành khách tranh thủ dừng lại để đọc một câu chuyện ngắn, xem một bức ảnh tư liệu hoặc chụp hình lưu niệm, trong đó có cả người nước ngoài. Có người chỉ lặng lẽ đứng trước những bức ảnh về Bác.

Những khoảnh khắc giản dị ấy khiến không gian nơi đây trở thành điểm dừng chân đặc biệt giữa nhịp đi lại hối hả của đô thị.

Vào 7 giờ sáng thứ hai hàng tuần, tại nhà ga còn tổ chức nghi thức chào cờ cho nhân viên và hành khách có mặt. Khi Quốc ca vang lên, nhiều người tự giác đứng nghiêm, hướng về cờ Tổ quốc. Hoạt động này góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt.

Để giá trị của Bác thấm vào đời sống

Không gian tại nhà ga metro chỉ là một trong nhiều mô hình được phường Thủ Đức xây dựng thời gian qua.

Từ khi thành lập phường (1-7-2025) đến nay, địa phương đã triển khai thêm 12 Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nâng tổng số lên 84 không gian trên toàn địa bàn.

Những câu nói, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc trên các phiến đá đặt trong khuôn viên Đảng ủy phường Thủ Đức

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I về xây dựng thành phố trở thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phường Thủ Đức đã chủ động triển khai nhiều mô hình thiết thực, gắn với điều kiện và đặc điểm của địa phương.

Từ những không gian trưng bày tại cơ quan, trường học, cơ sở tôn giáo, khu dân cư đến các địa điểm công cộng như nhà ga metro, các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được giới thiệu bằng nhiều hình thức gần gũi, dễ tiếp cận với người dân.

Phường Thủ Đức có nhiều thuận lợi để phát triển các mô hình này. Đây từng là trung tâm của vùng Thủ Đức trước đây, với hệ thống hạ tầng khá hoàn chỉnh, nhiều di tích lịch sử, thiết chế văn hóa - thể thao cùng hệ thống giáo dục đầy đủ các cấp học, nhiều trường đại học, cao đẳng trú đóng trên địa bàn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy phường tiếp tục phát động phong trào thi đua lao động sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, việc làm thường xuyên trong toàn hệ thống chính trị.

Qua đó, các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác từng bước lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Trường Mầm non Vành Khuyên 3

Bên cạnh các không gian vật thể, phường còn duy trì chuyên mục “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên fanpage của địa phương, thường xuyên đăng tải các câu chuyện về Bác, thông tin hoạt động học và làm theo Bác, giới thiệu những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh phi vật thể cũng từng bước được hình thành. Nhiều cơ quan, đơn vị sưu tầm câu nói, lời dạy của Bác khắc trên các phiến đá trong khuôn viên trụ sở, trở thành lời nhắc nhở thường xuyên trong công việc và ứng xử hàng ngày.

Từ những việc làm cụ thể, việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Thủ Đức đang từng bước góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TPHCM trở thành một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu trong đời sống xã hội.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết, xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là việc trưng bày tư liệu mà còn nhằm nâng cao nhận thức về giá trị sống, tình cảm, đạo lý và lòng tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Tổ quốc, dân tộc và lịch sử vùng đất Thủ Đức.

