Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới bạn bè ASEAN

Không gian ẩm thực mang đến cơ hội khám phá những món ăn, thức quà tiêu biểu gắn liền với đời sống và văn hóa người Hà Nội.

Chiều 7-6, trong khuôn khổ Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN năm 2026 do Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội đồng chủ trì tổ chức, Sở VH-TT Hà Nội đã khai trương Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực Hà Nội và biểu diễn một số loại hình nghệ thuật truyền thống tại Phố Sách Hà Nội (ở phường Cửa Nam).

Với mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế, góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, không gian ẩm thực mang đến cơ hội khám phá những món ăn, thức quà tiêu biểu gắn liền với đời sống và văn hóa người Hà Nội như: nem cuốn, phở cuốn, bánh tôm, chả cốm, chè sen long nhãn cùng nhiều sản vật đặc trưng khác.

Các đại biểu quốc tế tham quan Không gian trưng bày giới thiệu ẩm thực Hà Nội và biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Ảnh: TRẦN DUNG

Đặc biệt, các đại biểu có cơ hội trải nghiệm không gian trà sen và cà phê trứng - những sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực Thăng Long - Hà Nội.

Các đại biểu quốc tế thăm quan và thưởng thức ẩm thực Hà Nội. Ảnh: TRẦN DUNG

Bên cạnh hoạt động giới thiệu ẩm thực còn diễn ra buổi biểu diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Thông qua các tiết mục nghệ thuật và không gian trải nghiệm văn hóa, các đại biểu sẽ có dịp cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, vùng đất ngàn năm văn hiến với truyền thống lịch sử, văn hóa phong phú và giàu bản sắc.

Các đại biểu quốc tế thưởng thức tiết mục nghệ thuật truyền thống. Ảnh: TRẦN DUNG

Không gian ẩm thực và nghệ thuật truyền thống không chỉ là hoạt động chào mừng Hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN mà còn là dịp để Hà Nội giới thiệu tới bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa tiêu biểu, tinh thần hiếu khách và hình ảnh một Thủ đô hiện đại, năng động nhưng vẫn gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống đặc sắc của dân tộc.

KHÁNH NGUYỄN