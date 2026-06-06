12 dự án vào Vườn ươm tài năng điện ảnh

Lần đầu tiên, Short Form Film Lab - Vườn ươm tài năng điện ảnh được tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim ngắn TPHCM 2026, thu hút đông đảo các nhà làm phim trẻ.

Lễ khai mạc chương trình được tổ chức sáng 6-6. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, đồng Trưởng Ban tổ chức Liên hoan phim ngắn TPHCM lần thứ 2, năm 2026; ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc trung tâm nghệ thuật TPHCM cùng các thành viên ban giám khảo, mentor (người hướng dẫn) và đông đảo thí sinh cùng tham dự sự kiện.

Đông đảo các nhà làm phim trẻ cùng tham gia sự kiện ra mắt chương trình Short Form Film Lab. Ảnh: VĂN TUẤN

Short Form Film Lab - Vườn ươm tài năng điện ảnh do Trung tâm nghệ thuật TPHCM phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn điện ảnh và công nghệ MTH thực hiện.

Theo nhà sản xuất, đạo diễn Khoa Nguyễn, Giám đốc chi nhánh Công ty MTH tại TPHCM, Vườn ươm tài năng điện ảnh được xây dựng với sứ mệnh trở thành cầu nối giữa ý tưởng và tác phẩm, giữa những nhà sản xuất trẻ và ngành công nghiệp điện ảnh đang phát triển hiện nay.

Chương trình dành cho nhà làm phim độc lập trẻ (dưới 35 tuổi), sinh viên ngành điện ảnh, truyền thông, nghệ thuật và các nhóm sáng tạo nội dung tại Việt Nam.

Các nhà làm phim trẻ có dự án được lựa chọn tham gia chương trình. Ảnh: VĂN TUẤN

Cuộc thi nhận các dự án thuộc 3 định dạng: phim ngắn độc lập (dưới 30 phút), mini series (3–8 tập, mỗi tập 12–15 phút), Macro drama (định dạng dọc 9:16, dưới 3 phút/tập). Các dự án phải có đủ các khâu từ ý tưởng, kịch bản cho đến tiền kỳ, đặc biệt khuyến khích việc ứng dụng công nghệ AI.

Sau thời gian tuyển chọn, có 12 dự án đã được vào vòng chung khảo. Các dự án sẽ được làm việc trực tiếp với các mentor để hoàn thiện ý tưởng, kịch bản và hồ sơ dự án trước khi giới thiệu trước hội đồng giám khảo.

Ban tổ chức tặng hoa cho các thành viên ban giám khảo chương trình. Ảnh: VĂN TUẤN

Các dự án xuất sắc sẽ được công bố trong đêm bế mạc và trao giải LHP ngắn TPHCM 2026. Phía Công ty MTH cũng cam kết đồng hành cùng các dự án xuất sắc để tìm kiếm nguồn lực, hiện thực hóa dự án. Mục tiêu của chương trình là hoàn thiện các phim ngắn để tham dự LHP ngắn TPHCM lần 3.

Phát biểu tại sự kiện, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết, theo kế hoạch ban đầu, Short Form Film Lab sẽ được triển khai sớm hơn nhưng do một số vấn đề khách quan nên đến nay mới được tổ chức với tính chỉn chu và chuyên môn cao.

4 mentor sẽ hướng dẫn các thí sinh Short Form Film Lab. Ảnh: VĂN TUẤN

Tại lễ khai mạc chương trình cũng diễn ra workshop phim ngắn trong kỷ nguyên AI. Các diễn giả đã cùng nhau chia sẻ về xu hướng làm phim ngắn hiện nay cũng như cách ứng dụng AI trong phát triển dự án phim ngắn.

Lễ khai mạc LHP ngắn TPHCM 2026 diễn ra tối 6-6, bế mạc và trao giải tối 8-6 tại Nhà hát Thành phố.

VĂN TUẤN