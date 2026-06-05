Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường”

Tối 5-6, Sở VH-TT TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường”, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026) và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2026).

Một tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Thành ủy viên, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; cùng đại diện Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, HĐND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân thành phố.

Nhóm Lạc Việt biểu diễn ca khúc "Lời Bác giục ta đi tới". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Nguồn sáng dẫn đường” khắc họa chặng đường lịch sử ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Với ý chí sắt đá và khát vọng tự do cháy bỏng, Người đã trở thành nguồn sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, hòa bình và hạnh phúc cho dân tộc.

Tiết mục liên khúc "Lòng dân ơn Bác - Dâng Người ngàn hoa chiến công". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chương trình do Sở VH-TT TPHCM chỉ đạo, Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện, đạo diễn Binh Hùng, chỉ huy dàn nhạc: nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Các tiết mục tái hiện mạch cảm xúc lịch sử từ hành trình gian lao tìm đường cứu nước của Bác, lòng tôn kính sâu sắc của các thế hệ đồng bào dành cho Người đến khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Tiết mục ca múa "Ngọn lửa kiên trung". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tham gia biểu diễn có các NSƯT Lam Tuyền, Vân Khánh, Phạm Khánh Ngọc, Hải Phượng; NNƯT Ngọc Đặng; các ca sĩ Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, Thanh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác, Duyên Huyền; nhóm Lạc Việt, nhóm ca múa MTV.SG, nhóm thiếu nhi Goldstar Kid, Dàn nhạc Saigon Pops Orchestra, Hợp xướng Phương Nam…

Ca sĩ Võ Hạ Trâm biểu diễn ca khúc "Việt Nam kiêu hãnh". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các nghệ sĩ đã trình diễn nhiều tiết mục ca múa đặc sắc như: Con đường thế kỷ ngày ấy Người đi, Từ làng Sen, Thăm Bến Nhà Rồng, Miền Nam trong trái tim Người, Lời Bác giục ta đi tới, liên khúc Lòng dân ơn Bác - Dâng Người ngàn hoa chiến công, mashup Là măng non Thành phố Hồ Chí Minh - Bước chân thế hệ mới, nhạc múa Ngọn lửa kiên trung…

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