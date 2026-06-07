Di sản - nguồn cảm hứng sáng tạo

Trong bối cảnh văn hóa Trung Quốc ngày càng được biết đến rộng rãi hơn trên trường quốc tế và lượng du khách nước ngoài đến Trung Quốc ngày càng tăng, các sản phẩm sáng tạo đã giúp mọi người hiểu rõ hơn về văn hóa của đất nước này.

Lý Trạch Di bán các sản phẩm do chính anh thiết kế trước cửa hàng văn hóa và sáng tạo của mình tại huyện Vũ Đế. Ảnh: THX

Tại một xưởng thiết kế nằm ở huyện Vũ Đế, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, nhà thiết kế Lý Trạch Di (22 tuổi) đang dồn tâm huyết cho dòng sản phẩm mới lấy cảm hứng từ thiên văn học cổ đại. Trên màn hình máy tính của anh, 28 chòm sao - vốn là một phần trong hệ thống chiêm tinh và thiên văn học truyền thống, đã được biến đổi thành những biểu tượng hiện đại, tối giản nhưng vẫn mang đậm dấu ấn thẩm mỹ phương Đông.

Lý Trạch Di từng học tập và làm việc trong lĩnh vực thiết kế tại Thượng Hải. Tuy nhiên, anh đã chọn trở về quê hương Vũ Đế để bắt đầu công việc kinh doanh riêng. Vũ Đế không chỉ là một vùng đất có bề dày lịch sử gắn liền với nghề làm muối và đánh cá, mà còn sở hữu một kho tàng di sản văn hóa phong phú nhưng chưa được khai thác hết. Qua nghiên cứu, Lý Trạch Di nhận ra rằng thị trấn cổ, văn hóa ven biển và các phong tục dân gian địa phương chính là nguồn cảm hứng vô tận cho các sản phẩm hướng đến người tiêu dùng trẻ.

Để di sản thực sự trở thành ngôn ngữ chung trong giao lưu văn hóa, Lý Trạch Di đã nỗ lực chuyển hóa văn hóa truyền thống thành các đồ họa, hoa văn và màu sắc dễ tiếp cận. Đến nay, anh đã phát triển hơn 30 sản phẩm xoay quanh chủ đề thị trấn cổ Vũ Đế, tiêu biểu là miếng dán tủ lạnh lấy ý tưởng từ vé tàu du ngoạn, tích hợp hình ảnh các địa danh như vịnh Sen, tháp Hải Phong…, hay như sản phẩm chiếc thuyền nhỏ trên nam châm có thể trượt qua lại, cho phép du khách hồi tưởng lại trải nghiệm du lịch của mình.

Câu chuyện của Lý Trạch Di là một phần của xu hướng đang lan tỏa rộng khắp Trung Quốc, cho thấy giới trẻ ngày càng trân trọng văn hóa bản địa. Tại An Khánh, tỉnh An Huy, nhà thiết kế Hoàng Thận đã cho ra đời hàng chục sản phẩm lấy cảm hứng từ kịch Hoàng Mai - một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Trung Quốc. Trong khi đó, tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, các doanh nhân trẻ lại chọn cách kết hợp hoa mẫu đơn nổi tiếng và nghệ thuật gốm sứ Tam thái thời nhà Đường (618-907) vào trong các sản phẩm ẩm thực như cà phê, bánh ngọt và các thực phẩm khác. Tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung, đó là sản phẩm văn hóa không chỉ đơn thuần là in các họa tiết truyền thống lên hàng hóa. Điều quan trọng là tìm ra mối liên hệ tự nhiên giữa truyền thống và cuộc sống hiện đại.

Sự sáng tạo này vừa làm phong phú thị trường nội địa, vừa giúp thế giới hiểu rõ hơn về văn hóa phương Đông. Một ví dụ tiêu biểu là chiếc túi hình đầu hổ do nhà thiết kế Lưu Tư Duy sáng tạo, lấy cảm hứng từ mũ và giày đầu hổ truyền thống ở vùng Tây Bắc Trung Quốc. Giữa tháng 5, mẫu túi này bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội sau khi được con trai tỷ phú Elon Musk sử dụng trong chuyến thăm Trung Quốc.

Theo Lý Trạch Di, các nhà thiết kế trẻ ngày nay đóng vai trò như cầu nối đưa những truyền thống cũ vào các hình thức biểu đạt mới để giúp con người hiện đại tìm lại cội nguồn văn hóa của chính mình. Sự sáng tạo không ngừng nghỉ đang chứng minh khả năng thích nghi tuyệt vời của thế hệ trẻ trong dòng chảy của thời đại mới.

HẠNH CHI