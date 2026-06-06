Ngày hội lớn của những nhà làm phim trẻ

Tối 6-6, tại Nhà hát TPHCM, Liên hoan phim (LHP) ngắn TPHCM lần thứ II năm 2026 với chủ đề “Vươn mình tỏa sáng” khai mạc trong không khí sôi động, thu hút hàng trăm đại biểu và các nhà làm phim tham dự.

Tham dự sự kiện có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM...

Các NSND Trà Giang, NSND Kim Xuân, NSND Mỹ Uyên, NSƯT Hạnh Thúy, NSƯT Kim Tuyến... cùng đông đảo các nhà làm phim trẻ cũng tham gia sự kiện này.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chào mừng tại lễ khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, LHP là một trong những hoạt động nhằm triển khai các cam kết của Thành phố với UNESCO khi ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo (UCCN) trong lĩnh vực điện ảnh. Thông qua sự kiện này, Thành phố mong muốn tạo thêm cơ hội cho các nhà làm phim trẻ phát triển năng lực nghề nghiệp; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế; nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng; lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và TPHCM đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Văn Dũng tặng hoa cho hội đồng giám khảo. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

LHP thu hút hơn 100 tác phẩm tham dự, trong đó có 46 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo ở các thể loại phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Trong khuôn khổ LHP có nhiều hoạt động: trình chiếu phim ngắn và giao lưu đoàn phim; tọa đàm chuyên đề về phim ngắn; Short Form Film Lab - ươm mầm tài năng điện ảnh, triển lãm ảnh, tập huấn ứng dụng AI trong làm phim…

Một số tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phần trình diễn ca khúc chủ đề LHP ngắn TPHCM 2026 "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố điện ảnh". Video: VĂN TUẤN

Đặc biệt, tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng chính thức giới thiệu bộ nhận diện và chuyên trang thành phố sáng tạo lĩnh vực điện ảnh. Bộ nhận diện nhằm thống nhất hình ảnh truyền thông, nâng cao khả năng nhận diện và quảng bá, đồng hành trong tất cả các hoạt động triển khai các cam kết của TPHCM với UNESCO, đồng thời tạo nền tảng kết nối cộng đồng sáng tạo, các tổ chức, doanh nghiệp và công chúng yêu điện ảnh trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc LHP được dàn dựng với nhiều tiết mục văn nghệ ấn tượng, đặc sắc trong đó có màn ra mắt ca khúc chủ đề LHP: "Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố điện ảnh" (sáng tác: Dương Khắc Linh và Hoàng Huy Long).

Đoàn đại biểu tham dự LHP ngắn TPHCM 2026 dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước lễ khai mạc, đoàn đại biểu tham dự lễ khai mạc LHP do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường làm trưởng đoàn đã tổ chức lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn).

Lễ bế mạc và trao giải LHP ngắn TPHCM 2026 sẽ diễn ra tối 8-6 tại Nhà hát TPHCM.

VĂN TUẤN - DŨNG PHƯƠNG