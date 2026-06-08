Văn hóa

Sân khấu đặc biệt dành cho khán giả yêu nghệ thuật múa đương đại

SGGPO

Theo thông tin từ Viện Pháp tại Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến lưu diễn tại Việt Nam, vở múa Duyên ngày nợ đêm (Ce que le jour doit à la nuit) của biên đạo múa người Pháp gốc Algeria Hervé Koubi sẽ ra mắt công chúng TPHCM vào ngày 19-6 tới.

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Sự kết hợp giữa nhào lộn, thể dục dụng cụ, b-boying (breakdance), hip-hop, múa đương đại và ballet trong Duyên ngày nợ đêm. Ảnh: NATHALIE STERNALSKI

Là một trong những tác phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của Hervé Koubi, Duyên ngày nợ đêm mang đến một trải nghiệm sân khấu đặc biệt dành cho công chúng yêu nghệ thuật múa đương đại, hip-hop và các hình thức biểu đạt cơ thể giàu năng lượng. Tác phẩm là sự kết hợp táo bạo giữa nhào lộn, thể dục dụng cụ, b-boying (breakdance), hip-hop, múa đương đại và ballet.

Vở diễn quy tụ 14 vũ công, phần lớn xuất thân từ cộng đồng hip-hop và nhảy đường phố. Dưới sự dẫn dắt của Hervé Koubi, tinh thần của nhảy đường phố được chuyển hóa thành một ngôn ngữ múa đương đại tinh tế, hòa trộn với hội họa phương Đông và kiến trúc Hồi giáo.

Vở múa sẽ được trình diễn tại Nhà hát Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, phường Sài Gòn, TPHCM) vào lúc 20 giờ, ngày 19-6. Khán giả có thể mua vé tại: https://ticketbox.vn/herve-koubi-26079.

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Từ khóa

Duyên ngày nợ đêm Múa đương đại Ballet Hip hop B-boying Biên đạo múa Hervé Koubi Viện Pháp Việt Nam

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