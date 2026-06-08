43 giải thưởng được trao tại Liên hoan phim ngắn TPHCM 2026

Tối 8-6, sau những ngày hoạt động sôi nổi, lễ bế mạc và trao giải thưởng Liên hoan phim (LHP) ngắn TPHCM lần thứ II, năm 2026 với chủ đề "Chạm vào vinh quang" đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Thành phố.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM...

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, phát biểu tổng kết LHP. Ảnh: V.HÀ

Phát biểu tại lễ bế mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát hành và Phổ biến phim Việt Nam, đại diện hội đồng giám khảo, đánh giá, với hơn 100 bộ phim ngắn tham dự đã cho thấy sự đa dạng, phong phú về đề tài, tươi mới trong cách thể hiện và có nhiều thể nghiệm trong ứng dụng công nghệ, sử dụng AI hỗ trợ.

LHP mùa hai cho thấy sự trưởng thành của các tác phẩm và đội ngũ làm phim. Dù là phim ngắn, nhiều tác phẩm vẫn thể hiện tinh thần làm nghề nghiêm túc, truyền tải năng lượng tích cực, chuyển tải những quan sát từ cuộc sống bằng ngôn ngữ điện ảnh sinh động, mang đậm dấu ấn tác giả.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận tặng hoa cho các đơn vị đồng hành, tài trợ, khách mời danh dự LHP ngắn TPHCM 2026. Ảnh: V.HÀ

Mùa LHP năm nay cũng ghi nhận sự tham gia nhiệt tình của các đạo diễn/sinh viên đến từ các trường đào tạo nghệ thuật điện ảnh có uy tín, chất lượng như: Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, Trường Đại học Văn Lang, Trường Đại học FPT tại TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cùng các nhà làm phim độc lập, các đơn vị sản xuất phim...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường và NSND Trà Giang trao giải cho các tác phẩm đoạt giải nhất. Ảnh: V.HÀ

Về giải thưởng, giải nhất đã xướng tên các tác phẩm: Nghiệp (Karma, đạo diễn Phạm Hữu Trí, hạng mục phim truyện), Người gieo mầm khát vọng Việt (đạo diễn Đỗ Thoan, hạng mục phim tài liệu) và Cuộc hồi hương kỳ diệu (đạo diễn Đào Minh Uyển, hạng mục phim hoạt hình).

Ba giải nhì tại LHP năm nay lần lượt thuộc về: Phía sau người lính (đạo diễn Lê Thị Diễm Quỳnh, hạng mục phim truyện), Bác sĩ ở xã đảo (đạo diễn Cao Mai, hạng mục phim tài liệu) và Sống còn (nhóm GMT, hạng mục phim hoạt hình).

Ban tổ chức cũng trao 8 giải ba và 9 giải khuyến khích.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận và Chủ tịch Hội Điện ảnh TPHCM Dương Cẩm Thúy trao giải nhì cho các bộ phim. Ảnh: V.HÀ

Các tác phẩm đoạt giải ba và giải khuyến khích. Ảnh: V.HÀ

Về giải thưởng dành cho cá nhân, có tổng cộng 9 giải thưởng được trao. Trong đó, giải Đạo diễn xuất sắc nhất đã thuộc về Phan Bảo Tuấn (phim Vị tựa như không) trong khi Tác giả kịch bản xuất sắc nhất gọi tên Hồ Minh Khoa (phim Tiếng thét).

Ở các hạng mục về diễn xuất, Khánh Duy (phim Nghiệp - Karma) và Nguyễn Bích Hà Mi (phim Mùi cơm chín) nhận giải Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc. Trong khi Trần Đại Chính (phim Chào Tễu) và Bế Ngọc Diệp (phim Phía sau người lính) nhận giải Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Các giải thưởng cá nhân xuất sắc được vinh danh tại LHP ngắn TPHCM 2026. Ảnh: V.HÀ

Hạng mục cá nhân còn có thêm các giải Quay phim xuất sắc nhất: Nguyễn Tùng Lâm - Hoàng Bảo Uyên (phim Nghiệp - Karma); Thiết kế xuất sắc nhất: Nguyễn Quốc Hưng (phim Lặng lẽ trôi về) và Âm nhạc xuất sắc nhất Nguyễn Lưu Thanh An (phim Tiếng thét).

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận trao giấy khen của Sở VH-TT cho các dự án xuất sắc trong chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh. Ảnh: V.HÀ

Đại diện ban tổ chức trao giải cho các poster phim được yêu thích nhất. Ảnh: V.HÀ

Tại đêm bế mạc, Sở VH-TT TPHCM cũng trao giấy khen cho 4 dự án đạt giải trong chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh - Short Form Film Lab HCMC 2026. Bên cạnh đó, hạng mục poster phim được yêu thích nhất cũng trao tổng cộng 7 giải thưởng, trong đó có 4 giải nhất và 3 giải nhì.

VĂN TUẤN