Thơ cho tuổi thơ

Tác giả Cù Huy Hùng với cảm xúc Cha ru con bằng thể lục bát nhịp nhàng: Ru con trọn giấc chiêm bao/ Để cha lựa khúc ca dao đưa lời khắc họa hình ảnh nhiều ông bố làm thay công việc quen thuộc của người mẹ nhưng vẫn ngập tràn tình yêu thương.

Tác giả Hồ Huy Sơn lại nhìn cuộc sống thị thành qua lăng kính trẻ thơ với Bình trà đá bằng thể thơ 3 chữ xuống dòng như những bài đồng dao; bình trà đá miễn phí xuất hiện nhiều nơi ở TPHCM giúp người đi đường giải cơn khát trong ngày nắng nóng: Trưa nắng đổ/ Mồ hôi rơi/ Nào xin mời/ Dùng trà đá!

Báo SGGP giới thiệu thơ của hai tác giả Cù Huy Hùng và Hồ Huy Sơn như một lời chung vui với các em nhỏ dịp tháng 6.

Cha ru con

Ru con trọn giấc chiêm bao

Để cha lựa khúc ca dao đưa lời

Bóng con cò trắng ngang trời

Theo đàn chưa kịp rối bời ruột gan

Nhà cò xa tít đại ngàn

Cò con nhớ mẹ mơ màng chiêm bao

Cha ru con ngủ ngon nào

Cứ say mộng đẹp nép vào ngực cha

Chợ xa mẹ mới về nhà

Mang theo kẹo bánh làm quà cho con

Bóng cò vừa tới đầu non

Sắp vào tổ ấm giấc tròn nồng say.

CÙ HUY HÙNG

Bình trà đá

Bình trà đá

Dưới bóng cây

Ai qua đây

Xin mời ghé!

Mở thật khẽ

Cho nước vào

Coi chừng trào

Lấy vừa đủ!

Người trên phố

Cùng lại, qua

Gặp bình trà

Thì mừng rỡ.

Trưa nắng đổ

Mồ hôi rơi

Nào xin mời

Dùng trà đá!

Ôi yêu quá

Thật thảo thơm

Khắp Sài Gòn

Đâu cũng có!

Trà miễn phí

Xin mời dùng

Uống tấm lòng

Cho thật mát!

Hồ Huy Sơn

T.H.N