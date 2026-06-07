Thơ cho tuổi thơ

Tác giả Hồ Huy Sơn lại nhìn cuộc sống thị thành qua lăng kính trẻ thơ với Bình trà đá bằng thể thơ 3 chữ xuống dòng như những bài đồng dao; bình trà đá miễn phí xuất hiện nhiều nơi ở TPHCM giúp người đi đường giải cơn khát trong ngày nắng nóng: Trưa nắng đổ/ Mồ hôi rơi/ Nào xin mời/ Dùng trà đá!
Báo SGGP giới thiệu thơ của hai tác giả Cù Huy Hùng và Hồ Huy Sơn như một lời chung vui với các em nhỏ dịp tháng 6.
Cha ru con
Ru con trọn giấc chiêm bao
Để cha lựa khúc ca dao đưa lời
Bóng con cò trắng ngang trời
Theo đàn chưa kịp rối bời ruột gan
Nhà cò xa tít đại ngàn
Cò con nhớ mẹ mơ màng chiêm bao
Cha ru con ngủ ngon nào
Cứ say mộng đẹp nép vào ngực cha
Chợ xa mẹ mới về nhà
Mang theo kẹo bánh làm quà cho con
Bóng cò vừa tới đầu non
Sắp vào tổ ấm giấc tròn nồng say.
CÙ HUY HÙNG
Bình trà đá
Bình trà đá
Dưới bóng cây
Ai qua đây
Xin mời ghé!
Mở thật khẽ
Cho nước vào
Coi chừng trào
Lấy vừa đủ!
Người trên phố
Cùng lại, qua
Gặp bình trà
Thì mừng rỡ.
Trưa nắng đổ
Mồ hôi rơi
Nào xin mời
Dùng trà đá!
Ôi yêu quá
Thật thảo thơm
Khắp Sài Gòn
Đâu cũng có!
Trà miễn phí
Xin mời dùng
Uống tấm lòng
Cho thật mát!
Hồ Huy Sơn