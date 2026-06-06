Truyền cảm hứng đọc sách cho trẻ trong mùa hè

Ngày 6-6, tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TPHCM), NXB Kim Đồng đã tổ chức chương trình giao lưu “Hè vui cùng sách” với sự góp mặt của hai tác giả Cát Tường và Đoàn Mai Anh. Đông đảo phụ huynh và các em nhỏ đã tham gia chương trình.

Cát Tường là tác giả quen thuộc với độc giả nhỏ tuổi khi đã có 15 năm gắn bó với mảng sách thiếu nhi, qua các tác phẩm như: Đừng mở cửa cho người lạ; Nếu bấm nút bố bỗng biến mất; Tù trưởng đi học; Nếu tiên cá trở về đại dương; bộ sách tranh Giá trị riêng biệt…

Còn tác giả Đoàn Mai Anh dù mới bén duyên với sách thiếu nhi nhưng chị cũng đã kịp ghi dấu ấn với Ve Sầu phiêu du Bắc cực; bộ sách tranh Đại dương thủ thỉ…

Một số ấn phẩm của Cát Tường và Đoàn Mai Anh do NXB Kim Đồng ấn hành

Ngoài những hoạt động tương tác thú vị với các em nhỏ, tại chương trình, hai tác giả đã có những chia sẻ hữu ích nhằm giúp phụ huynh đồng hành cùng con trẻ trong việc chọn sách và cân bằng thói quen sử dụng thiết bị điện tử trong kỷ nguyên số. Và mùa hè chính là “cơ hội vàng” để bố mẹ cùng nhau tạo nên tình yêu sách ở con trẻ.

Hai tác giả chia sẻ tại buổi giao lưu

Theo tác giả Cát Tường, một đứa trẻ đọc sách chưa chắc là thiên tài nhưng thường sẽ lớn lên với trí tưởng tượng phong phú và biết cảm thông. Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là sự “lệch pha” giữa tiêu chí chọn sách của bố mẹ và sở thích của con trẻ. Trong khi phụ huynh thường ưu tiên tính “có ích”, trẻ em lại tìm kiếm sự “vui vẻ” và cảm xúc trong từng trang giấy.

Các em nhỏ hào hứng tham gia vào hoạt động "Tập làm nhà văn"

Đồng quan điểm, tác giả Đoàn Mai Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chọn lựa sách phù hợp và chất lượng thông qua các đơn vị xuất bản uy tín. “Bố mẹ chính là tấm gương phản chiếu; nếu chúng ta không thích đọc, trẻ sẽ rất khó để yêu thích việc này. Dù bận rộn, sự hiện diện và những lời tâm sự, khuyên nhủ của bố mẹ dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mỗi ngày cũng mang lại ý nghĩa rất lớn cho các bạn nhỏ”, tác giả Đoàn Mai Anh bày tỏ.

Phụ huynh và các em nhỏ chụp hình lưu niệm với hai tác giả Cát Tường và Đoàn Mai Anh

QUỲNH YÊN