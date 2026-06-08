Nâng cao chất lượng sáng tác và biểu diễn sân khấu trong kỷ nguyên mới

Sáng 8-6, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sân khấu TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội Sân khấu TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Sân khấu TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự chương trình có đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM...

NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2026. Ảnh: THÚY BÌNH

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội Sân khấu TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THÚY BÌNH

Đánh giá về nhiệm kỳ 2020 - 2026 của Hội Sân khấu TPHCM, NSND Trần Ngọc Giàu trình bày những nỗ lực và thành tựu quan trọng với hàng trăm tác phẩm sân khấu được ra mắt, có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; tôn vinh những thành tựu tiếp nối truyền thống yêu nước, cách mạng trong hoạt động sân khấu, góp phần phát triển chung về kinh tế - văn hóa - xã hội TPHCM…

Các nghệ sĩ lão thành bỏ phiếu bầu các ứng cử viên hội đủ đức - tài vào Ban Chấp hành Hội Sân khấu TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: THÚY BÌNH

Đặc biệt, hướng đến công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Sân khấu TPHCM đặt ra các tiêu chí hoạt động, như: xây dựng lực lượng hội viên gắn với hoạt động sáng tác, biểu diễn tác phẩm chủ đề yêu nước, cách mạng, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao trách nhiệm nghệ sĩ - công dân; chăm lo bồi dưỡng tài năng của các tác giả, hội viên, văn nghệ sĩ; tổ chức các trại sáng tác chất lượng cao để cung cấp thêm nguồn kịch bản tốt cho các sân khấu thành phố và cả nước; tổ chức Giải thưởng sân khấu và hoạt động quảng bá tác phẩm hàng năm theo quy chế; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất Nhà hát Kịch Sân khấu nhỏ; tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo văn nghệ sĩ, tác giả đội ngũ kế thừa…

Các nghệ sĩ, tác giả, soạn giả, đạo diễn, diễn viên, nhạc sĩ... nhiều thế hệ cùng tham dự đại hội Hội Sân khấu TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Tại đại hội, 149 đại biểu tham dự Đại hội đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều cùng ngày, Hội Sân khấu TPHCM công bố danh sách 11 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

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